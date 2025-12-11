La marca de moda malagueña Mucho Collective presenta en exclusiva su nuevo drop

La firma malagueña Mucho Collective celebró este martes la presentación oficial de su Drop 005, una nueva entrega que consolida el carácter creativo y mediterráneo de la marca.

Nacida en Málaga, Mucho Collective se ha convertido en sinónimo de estilo y actitud. Su filosofía va más allá de la moda: no es solo una camiseta o una sudadera, es un estilo de vida. La marca se dirige a quienes saben disfrutar las pequeñas cosas, a quienes celebran el presente y rinden culto a la buena vida. Esa esencia quedó reflejada en cada una de las prendas del nuevo drop, que mantienen la estética fresca y las frases icónicas que caracterizan a la firma.

A la presentación acudieron empresarios, periodistas, clientes, amigos de la marca y representantes de la sociedad malagueña, consolidando a Mucho Collective como una de las propuestas local con gran proyección y comunidad en torno a su identidad visual y su manera de entender la vida.

Este evento exclusivo sirvió como escaparate perfecto para un drop que apuesta por la autenticidad, la comodidad y la expresión personal. Con esta nueva colección, Mucho Collective reafirma su posición como una de las marcas malagueñas que mejor conecta con el espíritu de las nuevas generaciones y con la cultura contemporánea de la ciudad.

El Drop 005 estará disponible el próximo 11 de diciembre en la web muchocollective.com.