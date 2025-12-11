El Colegio de Abogados pone en marcha la campaña 'Cuestión de Justicia'

El Colegio de Abogados de Málaga ha puesto en marcha la campaña “Cuestión de Justicia”, una iniciativa de carácter institucional cuyo objetivo es trasladar a la sociedad y a los poderes públicos la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran miles de abogados mutualistas en España y la urgente necesidad de una reforma legislativa que garantice pensiones y prestaciones adecuadas tras toda una vida de ejercicio profesional.

Más de 67.000 abogados mutualistas se ven hoy afectados por un sistema de previsión social que, en la práctica, no asegura unas prestaciones dignas, tal y como exigen los principios constitucionales de protección social. Las pensiones resultantes no son revalorizables y se encuentran incluso por debajo de las pensiones no contributivas, lo que obliga a muchos profesionales a prolongar su actividad laboral más allá de los 70 años.