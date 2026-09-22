Cuenta atrás para la venta de entradas físicas en Málaga de Hervideros Gira Vibra Mahou, la vuelta de Arde Bogotá a las salas

Mañana, 23 de septiembre, los seguidores malagueños de Arde Bogotá podrán conseguir las entradas para el concierto que la banda ofrecerá el próximo 6 de noviembre en la Sala París 15. La cita forma parte de Hervideros Gira Vibra Mahou, el tour junto a la plataforma de música de Mahou Cinco Estrellas que devuelve al grupo cartagenero a la cercanía de las salas. Las taquillas de los espacios que acogerán los diez conciertos del tour abrirán a las 17:00h de la tarde de forma simultánea para la venta de entradas físicas. Un formato cercano y especial en línea con el concepto de esta gira, que será la puerta de entrada hacia una experiencia cinco estrellas inolvidable y que la banda cartagenera ha escogido para presentar su nuevo disco, Manufacturas del Club de la Gente Sola, cuyo lanzamiento tendrá lugar el próximo 2 de octubre.

Los fans de Arde Bogotá de Málaga tienen mañana una cita imprescindible para hacerse con su entrada directamente en la sala París 15, espacio que acogerá el concierto en Málaga de Hervideros Gira Vibra Mahou. Los amantes de la banda cartagenera podrán adquirir un máximo de dos entradas por cabeza a un precio de 30€ + gastos de gestión.

Pero esto no es todo, porque esta gira ofrecerá una posibilidad inimaginable para muchos fans. Cada entrada incluirá un código con el que su comprador podrá registrarse para elegir si le gustaría vivir el concierto sobre el escenario, junto a la banda. Las plazas serán limitadas, por lo que, si el número de solicitudes es superior a los espacios disponibles, se sortearán en los días previos a cada concierto.

Hervideros Gira Vibra Mahou llegará a Granada con un formato inspirado en las icónicas boiler rooms, donde Arde Bogotá actuará rodeado por parte del público sobre el propio escenario. Una propuesta que elimina la distancia entre la banda y los asistentes y recupera la energía compartida de la música en directo. La cita de Industrial Copera será la tercera parada de una gira de diez conciertos y ocho ciudades. Arde Bogotá se convierte, además, en la primera banda que protagoniza por segunda vez una Gira Vibra Mahou, tras el tour realizado junto a la plataforma en 2022.

La apertura de taquillas será a las 17:00h y cada fan podrá comprar un máximo de dos entradas a un precio de 30€ + gastos de gestión.