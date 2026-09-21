Conocemos la actividad del Colegio de Gestores Administrativos

Los gestores administrativos conforman un colectivo profesional, reconocido por la Ley, altamente cualificado para asesorar a Pymes, autónomos y particulares en las diferentes tramitaciones con la Administración.

Ofrecen todas las garantías que la colegiación supone como, por ejemplo, un seguro de responsabilidad civil con el que la institución los respalda y que responde por los colegiados y por los clientes; además de una formación profesional continua que permite el reciclaje para estar siempre al día de cualquier actualización normativa.