Casabermeja celebra la XVII Fiesta de la Cabra Malagueña con gastronomía, tradición, cultura y una nueva mirada artística al municipio

Casabermeja vuelve a rendir homenaje a una de sus grandes señas de identidad con la celebración de la XVII Fiesta de la Cabra Malagueña, que tendrá lugar los próximos 19 y 20 de septiembre. Organizada por el Ayuntamiento de Casabermeja, en colaboración con la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña, la fiesta vuelve a convertir durante un fin de semana al municipio en punto de encuentro para descubrir la raza caprina malagueña, su tradición ganadera, su gastronomía y el patrimonio cultural y natural de la localidad.

La Fiesta de la Cabra Malagueña nació con el objetivo de poner en valor una raza autóctona estrechamente vinculada a la provincia y que tiene en Casabermeja uno de sus principales referentes, donde la Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña tiene su sede desde 1986.

Durante todo el fin de semana, vecinos y visitantes podrán disfrutar de una programación pensada para todos los públicos, con mercado de quesos de cabra, productos locales y artesanía, gastronomía, actividades infantiles, talleres, música, tradiciones populares y experiencias directamente relacionadas con la ganadería caprina.

Cartel de la XVII Fiesta de la Cabra Malagueña | Ayuntamiento de Casabermeja

La gastronomía, protagonista

Uno de los grandes atractivos de la fiesta será, un año más, la ruta gastronómica de la Cabra Malagueña, en la que los establecimientos participantes ofrecerán diferentes propuestas elaboradas con chivo lechal malagueño y productos derivados de la leche de cabra.

La ruta permitirá descubrir desde elaboraciones tradicionales hasta propuestas más creativas, además de tapas, raciones y menús degustación. El público podrá participar también como jurado popular y votar por su tapa preferida, cuyo resultado se dará a conocer el domingo.

La experiencia gastronómica se completa con un mercado de quesos de Cabra Malagueña, vinos de Málaga, aceites de oliva, productos de Sabor a Málaga, conservas, pan, dulces y artesanía, que permanecerá abierto durante el sábado y el domingo en el entorno del Paseo Puerto de la Horca y el Polideportivo Antonio Sánchez Fernández.

Además, el sábado tendrá lugar una demostración gastronómica de arroz campero con chivo lechal malagueño, a cargo del Club Local Gastronómico “Fogones y Entangane”, con posterior degustación para el público.

La programación gastronómica se completa con una cata comentada de quesos de Cabra Malagueña, que se celebrará el sábado y el domingo a las 13:00 horas en la carpa del Camino de Colmenar. La actividad tendrá un aforo máximo de 30 personas y será necesaria inscripción previa en el stand de información.

El domingo 20, a las 11:00 horas, el Centro Cultural acogerá una conferencia y cata de AOVEs, a cargo del experto Francisco Lorenzo Tapia, que permitirá acercarse a la cultura del aceite de oliva virgen extra y descubrir sus características y posibilidades gastronómicas.

La cabra, también protagonista del paisaje y del arte

Una de las novedades de esta edición será la celebración del 7.º Concurso de Pintura al Aire Libre “La Cabra Malagueña – Casabermeja y su entorno”, una propuesta que invita a artistas españoles y extranjeros residentes en España a interpretar a través de la pintura el paisaje y la identidad del municipio.

El concurso se celebrará el sábado 19 de septiembre, de 9:00 a 16:00 horas, y las obras deberán representar el entorno de Casabermeja incorporando obligatoriamente una o más cabras autóctonas malagueñas. La técnica será libre y cada participante podrá presentar una única obra.

La recepción de las obras tendrá lugar a las 16:00 horas en la Plaza de Fuente de Abajo, donde permanecerán expuestas mientras el jurado delibera. El fallo y la entrega de premios se realizarán esa misma tarde.

Con esta iniciativa, la fiesta incorpora una nueva dimensión artística y propone mirar la Cabra Malagueña no solo desde la gastronomía y la ganadería, sino también desde el paisaje, la cultura y la creación artística.

Una fiesta para conocer la vida alrededor de la cabra

La programación incluye numerosas actividades para acercar al público al mundo de la Cabra Malagueña. Los visitantes podrán conocer ejemplares de pura raza, participar en actividades con los chivos y disfrutar de uno de los momentos más esperados por los niños: dar el biberón a los cabritos.

También se podrá participar en la actividad “Pastoreando”, una experiencia que permite acompañar a un cabrero mientras conduce su ganado por el entorno natural de Casabermeja. El recorrido, de aproximadamente un kilómetro, partirá en minibús desde la entrada del municipio y contará con plazas limitadas.

La Casa de la Cabra Malagueña celebrará además jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas y talleres relacionados con la elaboración de queso, mientras que los más pequeños podrán participar en juegos tradicionales, manualidades, globoflexia, talleres de chapas y pulseras y pintacaras.

Tradición, música y patrimonio

La fiesta volverá a llenar las calles de Casabermeja de cultura y tradición con actuaciones itinerantes, música y manifestaciones del folclore local.

Entre las propuestas de esta edición se encuentran las Maragatas, actuaciones musicales de Dolce Luna, la panda de verdiales Puerto Marín y una muestra de gimnasia flamenca, además de diferentes actividades repartidas por las zonas de la fiesta.

La celebración será también una oportunidad para descubrir el patrimonio histórico y cultural de Casabermeja. Durante el fin de semana se podrán visitar en jornadas de puertas abiertas el Cementerio de San Sebastián, la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro y el Museo de Cerámica.

La XVII Fiesta de la Cabra Malagueña propone así un fin de semana para comer, pasear, aprender, pintar, escuchar música y descubrir Casabermeja, con la Cabra Malagueña como hilo conductor de una celebración que une ganadería, gastronomía, paisaje, cultura y tradición.