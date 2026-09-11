Mollina celebra la Fiesta de la Vendimia del 11 al 13 de septiembre

Desde el viernes 11 al domingo 13 de septiembre, como cada segundo fin de semana de septiembre, se celebra en Mollina la fiesta de la Vendimia, declarada de Singularidad Turística.

Además del pregón, la celebración recoge el Certamen poético Mollina, color de vino, las catas de vino maridadas, el paseo urbano en bicicleta con adornos alusivos a la vendimia, la carrera de cintas a caballo, la feria de día y las verbenas nocturnas.

La presente edición de la Fiesta de la Vendimia coincide con el 25º aniversario de la creación de la Denominación de Origen Sierras de Málaga. El programa, editado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación de Málaga, arrancó en realidad el día 5 con catas y talleres enológicos.