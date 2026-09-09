AnonimizIA, una nueva herramienta para automatizar la anonimización de documentos públicos

Málaga es uno de los polos tecnológicos más importantes de Europa y, en buena parte, la culpa es de los malagueños que toman la iniciativa de emprender y sacar a la luz sus ideas de futuro como es el caso de AnonimizIA. Se trata de una herramienta que nace con el objetivo de facilitar la tarea administrativa relacionada con los organismos públicos, así como de garantizar la rápida anonimización de los documentos, o lo que es lo mismo, la conservación de la privacidad de los datos personales.

El equipo de oGov en el Polo de Contenidos Digitales | oGov

En Más de Uno Málaga hablamos con Ana Gloria Gómez, CEO de oGov, una GovTech malagueña especializada en Administración Pública. Además, Ana Gloria Gómez es una de las creadoras de la herramienta AnonimizIA y, por tanto, nos cuenta más detalles sobre las posibilidades que ofrece el software y los beneficios que la Inteligencia Artificial aporta al proyecto.