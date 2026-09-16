Málaga Match, una nueva red donde personas muy diferentes pueden encontrarse, conocerse y crear nuevas conexiones

Málaga Match es un encuentro cultural que nace bajo la filosofía 'Different cultures. One community'. El objetivo del proyecto no es sólo organizar eventos, sino crear una comunidad donde personas muy diferentes puedan encontrarse, conocerse, crear nuevas conexiones y sentirse parte de la ciudad.

Primer encuentro de Málaga Match | Málaga Match

El próximo encuentro tendrá lugar el jueves 8 de octubre, en el rooftop San Telmo, desde las 19:00h hasta las 21:00h.

Encuentro del 8 de octubre en Málaga Match | Málaga Match

En Más de Uno Málaga hablamos con Hélène Mostertman, fundadora y ex propietaria de Vino Mío.