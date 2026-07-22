Cervezas Victoria, Ayuntamiento y Diputación presentan las Fiestas de La Victoria

Las Fiestas de la Victoria se desarrollarán del 3 al 6 septiembre en distintos escenarios como la Fábrica de Victoria, La Térmica, La Plaza de Toros o el Parque San Rafael. Las tradiciones malagueñas serán las protagonistas dentro de una programación que incluirá conciertos como los de El Kanka, María Pelaé o Carlos Sadness, además de talleres de artesanía y gastronomía local. Fiestas de la Victoria, es además, un proyecto que aspira a convertirse en una de las grandes citas culturales del calendario malagueño, destacando el carácter popular de una celebración profundamente ligada a la identidad de la ciudad con una programación abierta, participativa en distintos espacios de la capital.

La presentación ha tenido lugar en la Fábrica Victoria y ha contado con la asistencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el vicepresidente de la Diputación Provincial de Málaga, Cristobal Ortega; el responsable de Relaciones Institucionales de Cerveza Victoria, Sergio Ragel; el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido; y el CEO de Doctor Watson Comunicación, Leopoldo Mérida. El acto ha sido conducido por la periodista malagueña Celia Bermejo, y ha contado con la intervención de El Kanka, a través de un video y la actuación de la Panda de Verdiales Raíces de las Moras.

Las Fiestas de la Victoria es un proyecto que Cervezas Victoria impulsa junto al Ayuntamiento y la Diputación y que contará con una serie de festejos dirigidos a todos los malagueños. La programación incluye conciertos repartidos por diferentes escenarios de la ciudad, como La Fábrica Victoria, La Térmica, la Plaza de Toros de La Malagueta y el Parque San Rafael, protagonizados por destacados artistas como El Kanka, María Pelaé, Carlos Sadness, Victorias, Alizzz DjSet o Tabletom, junto a artistas emergentes como Javypablo, Besmaya o Sike.

También se celebrará una verbena popular en el Parque de San Rafael junto a la Federación de Peñas que estará amenizada por el Colectivo Recreo. De jueves a domingo, se podrá disfrutar de diversas actividades, como por ejemplo un taller de biznagas en la Fábrica de Cervezas Victoria, un mercadillo de artesanos locales y distintas acciones destinadas a poner en valor las tradiciones y el patrimonio cultural de nuestra ciudad.

Según los organizadores, “la intención primordial es que las Fiestas de la Victoria sean una celebración de todos, donde la ciudad se reconozca a sí misma y donde convivan memoria, cultura popular y el celebrar de los malagueños. Ahí radica uno de los elementos diferenciales de la propuesta: su vocación de poner en valor la esencia de Málaga, su herencia, su legado, pero con una mirada puesta también en su futuro”.

Con esta propuesta, Cervezas Victoria reafirma su compromiso con Málaga, impulsando un proyecto pensado para perdurar, fortalecer la identidad de la ciudad y reunir a malagueños y malagueñas en torno a un mismo sentimiento de pertenencia por nuestra tierra. Nacida en Málaga hace casi un siglo, y estrechamente ligada a su idiosincrasia, Victoria promueve estas fiestas combinando las más arraigadas tradiciones, la música, la gastronomía y la cultura.

Las entradas ya están disponibles en www.fiestasdelavictoria.com con distintos precios desde 12€ a 17€ en los distintos espacios, además de sumar nuevas acciones en el marco de la programación.