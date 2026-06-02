JOSÉ MIGUEL SANTOS, DIRECTOR

Cáritas Málaga presenta su Memoria Institucional 2025

En Más de Uno Málaga hablamos con José Miguel Santos, director de Cáritas en Málaga, para conocer los resultados de la Memoria Institucional de 2025

Redacción

Málaga |

Cáritas ha presentado hoy en Málaga su Memoria Institucional de 2025

La institución ha centrado sus expectativas en distintos ámbitos (formación laboral, orientación, etc…) para ayudar a personas vulnerables, pero, quizá, sea en materia de vivienda donde se hayan redoblado los esfuerzos.

En este sentido, Cáritas suscribe periódicamente convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Málaga que comprenden distintos ámbitos Centro de Acogida Nocturna "Calor y Café", pisos de integración socio laboral y acompañamiento socioeducativo y atención primaria.

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