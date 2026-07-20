Brisa Studio culminó su edición 2026 afianzándose como referente en la formación de la música emergente

La Fábrica de Victoria cerró este pasado viernes una nueva edición de Brisa Studio, el espacio profesional de BRISA Festival dedicado a la formación, el intercambio de conocimiento y la profesionalización de la industria musical, con un excelente balance tanto por la asistencia registrada durante las dos jornadas como por la calidad de los contenidos ofrecidos.

Durante las dos jornadas, los días 16 y 17 de julio, músicos emergentes, artistas, promotores, representantes, gestores culturales y profesionales del sector, han participado en este encuentro que ha convertido nuevamente a Málaga en epicentro nacional del aprendizaje dentro de la industria musical. La respuesta del público superó las expectativas, con una participación muy activa en todas las sesiones y un notable interés por parte de los asistentes, que han podido intercambiar experiencias y resolver dudas directamente con algunos de los profesionales más reconocidos del sector musical español.

Uno de los aspectos más destacados de estas jornadas es el formato de las conferencias. Todas las ponencias han estado marcadas por un enfoque eminentemente práctico, cercano y participativo, combinando la experiencia profesional de los ponentes con ejemplos reales y herramientas aplicables al día a día de los artistas y profesionales emergentes.

El carácter didáctico, ameno y dinámico de las intervenciones ha favorecido la interacción constante con el público, generando un espacio de aprendizaje accesible y útil para todos los asistentes.

La programación arrancó el jueves con la intervención de José Lucas Chaves, director de SGAE en Andalucía, Canarias, Ceuta y Melilla, quien explicó el papel de la entidad en la protección de los derechos de autor y la importancia de que los creadores conozcan las herramientas disponibles para salvaguardar el valor de sus obras. A continuación, el periodista musical Arturo Paniagua compartió su experiencia en una de las ponencias más inspiradoras del encuentro, ofreciendo claves para construir una carrera artística desde sus primeras etapas y reflexionando sobre la constancia, la identidad y la diferenciación en un mercado altamente competitivo.

La jornada continuó con María José Pérez, del Departamento de Derecho de la Cultura de Gabeiras, quien analizó las principales cuestiones legales relacionadas con la contratación de artistas para actuaciones en vivo, ofreciendo recomendaciones prácticas tanto para músicos como para promotores. Posteriormente, Lolo Aznar, responsable de Jägermusic, profundizó en la relación entre las marcas y el talento emergente, explicando cómo convertir un patrocinio puntual en una colaboración estratégica a largo plazo. Cerró el primer día Keina García, de Artica Agency, con una intervención centrada en todos aquellos aspectos de la carrera musical que habitualmente no se enseñan, aportando consejos sobre gestión, planificación y desarrollo profesional.

La segunda jornada mantuvo el mismo nivel de participación y comenzó con la conferencia de Rubén Gutiérrez del Castillo, de Fundación SGAE, quien dio a conocer las diferentes líneas de ayudas y programas de apoyo a la creación disponibles para músicos y creadores. A continuación, Ana López Menadas, responsable de producción en Primavera Sound, ofreció una sesión muy práctica sobre la elaboración del rider técnico y de hospitalidad, una herramienta fundamental para la organización de cualquier actuación en directo.

Por la tarde, Jorge Martínez Hurtado, fundador de Hack the Music, abordó un tema cada vez más relevante para el sector como es la ciberseguridad en la industria musical, explicando los principales riesgos digitales a los que se enfrentan artistas, festivales y empresas culturales. El cierre de BRISA Studio corrió a cargo de Sebas Alonso, fundador de Jenesaispop, quien compartió las claves para captar la atención de los medios de comunicación y construir una estrategia de comunicación eficaz que permita aumentar la visibilidad de los proyectos musicales emergentes.

Con esta nueva edición, BRISA Studio vuelve a demostrar que la formación constituye uno de los pilares fundamentales del proyecto BRISA Festival. Más allá de la programación musical, la iniciativa apuesta por fortalecer el tejido cultural ofreciendo un espacio donde las nuevas generaciones de artistas pueden acceder al conocimiento de profesionales con una amplia trayectoria, generar contactos y adquirir herramientas que les permitan afrontar con mayores garantías los desafíos de la industria musical actual.

La excelente acogida de esta edición consolida a BRISA Studio como una de las principales citas formativas vinculadas a la música en Andalucía y reafirma la voluntad de BRISA Festival de seguir impulsando proyectos que contribuyan al crecimiento y la profesionalización del sector, combinando la experiencia de grandes referentes de la industria con el talento de quienes protagonizarán el futuro de la música.