Así fue el festival de celebración del 60 aniversario de San Miguel en Málaga: actuaciones sorpresa, arte urbano y mucho arraigo local

Hay historias que están escritas con salitre y biznaga, como la de San Miguel en Málaga. La marca celebró sus 60 años de trayectoria en la capital de la Costa del Sol con el festival ‘Sentir Málaga’, un evento que unió música, arte urbano y gastronomía en el espacio Sorhlin Andalucía. Para devolverle a la ciudad todo el cariño recibido durante estas seis décadas, la marca no paró de sorprender a los asistentes: desde el potente directo de Álvaro de Luna y el grupo Baliza, hasta la energía de las DJ Blin Blin, pasando por la inesperada intervención del violinista Pablo Navarro y su banda y la creación de un mural monumental como tributo a la ciudad.

Un legado artístico para la ciudad: El mural de Bosska

Uno de los momentos más memorables de la noche fue el descubrimiento del proyecto artístico realizado por la reconocida diseñadora e ilustradora Bosska (Ana Cortés), artista afincada en Málaga cuyo estilo se caracteriza por "el dibujo dentro del dibujo" y una fuerte influencia del Art Nouveau.

El mural, que quedará como un regalo permanente para todos los malagueños, se compone de cuatro escenas que recorren la esencia de la ciudad unidas por un hilo conductor de flores autóctonas como claveles y biznagas. La artista comienza rindiendo un homenaje al centro histórico de la ciudad con la Farola de la Calle Larios y una interpretación de la estatua del Cenachero. Continúa con la calidez del Sol de Málaga, cuya estética se inspira en los frescos de la Catedral en la Plaza del Obispo. El relato visual nos devuelve al presente integrando el lema ‘Sentir Málaga’ y la icónica botella de San Miguel, junto a una mujer que luce una biznaga en el cabello como símbolo de identidad malagueña. La obra culmina con un homenaje a la gastronomía marinera: una mano tendida que sostiene un espeto de sardinas entre olas del mar.

Aunque la obra física reside en la fábrica de San Miguel, su carácter será itinerante: durante este año, el mural se podrá disfrutar de forma digital y mediante activaciones artísticas en puntos clave de la cultura malagueña.

Una noche de música e inconformismo

El festival continuó reuniendo en su escenario a artistas Seekers que sin duda desafían las reglas de la escena musical del momento. La apertura corrió a cargo de Baliza, el dúo que forjó su identidad en las calles de Irlanda y que ayer puso a todo el público en pie con sus ritmos frescos y su capacidad para conectar con la audiencia desde el primer acorde. El momento cumbre llegó con Álvaro de Luna, quien demostró su arraigo andaluz y dejó claro su amor por Málaga bajando del escenario para cantar junto a sus seguidores en uno de los momentos más emotivos de la noche. La gran sorpresa de la velada fue la intervención inesperada de Pablo Navarro y su banda, cuyos instrumentos eléctricos elevaron la energía del evento a otro nivel con versiones rompedoras que fusionan lo clásico y lo moderno. Finalmente, Carmen de la Fuente y su proyecto Blin Blin cerrando la noche con un set vibrante que mantuvo la pista llena hasta el último minuto.

Además de la música y el arte, la marca reforzó su vínculo con el diseño local mediante una colaboración con Bvmpers, creando prendas de edición limitada que capturan el espíritu inconformista de estos 60 años en la ciudad.

Este festival es solo el primer hito de un año cargado de celebraciones. Para San Miguel, Málaga es hogar desde hace 60 años impulsado por ese espíritu seeker propio de la cerveza malagueña, una actitud de búsqueda constante y de inconformismo que invita a mirar más allá.

La unión entre San Miguel y Málaga, celebrada a través del arte de Bosska, la moda de Bvmpers y la música más auténtica, es el reflejo de una marca que sigue redefiniendo horizontes en cada paso y que seguirá celebrando su historia y su vínculo con los malagueños a lo largo de todo el año con activaciones sorprendentes.