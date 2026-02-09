Aitana, Alejandro Sanz, Sting, Lola Índigo y El Último de la Fila lideran el espectacular cartel de Marenostrum Fuengirola 2026

El cartel de 2026 reúne a algunas de las figuras más influyentes del panorama musical actual: Aitana, Alejandro Sanz, Sting, Lola Índigo, Antonio Orozco, Camela, Dani Fernández, Dani Martín, La Oreja de Van Gogh, Fito & Fitipaldis, Gipsy Kings, Hombres G, Medina Azahara, Pablo Alborán, Pablo López, Nicky Jam y Kapo, entre otros, consolidando a Marenostrum Fuengirola como uno de los festivales más ambiciosos y eclécticos de España y Europa.

Entre los grandes hitos de esta edición brillan auténticos acontecimientos musicales: el concierto inaugural de la nueva gira de El Último de la Fila, que vuelve a los escenarios tras treinta años; el regreso de Amaia al frente de La Oreja de Van Gogh, marcando un renovado capítulo en la historia de la banda; el esperado reencuentro de Los Delinqüentes, que promete emocionar a toda una generación; y la primera gira conjunta de Romeo Santos y Prince Royce, un fenómeno internacional que se perfila como uno de los eventos más impactantes del año en el panorama global.

La versatilidad del festival permite también acoger espectáculos temáticos que amplían la oferta cultural de la ciudad y atraen a públicos de distintas generaciones. Regresan citas como Fulanita Fest con Fangoria, Natalia Lacunza y Chanel; Sun and Thunder, referente internacional del heavy metal con el único concierto en España de Avantasia; Satisfaxion con Underworld y Sven Väth; o Cochera Comedy, que combina música y humor con Ignatius, Salva Reina, Manu Sánchez y El Monaguillo.

La música como herramienta de desarrollo y turismo

Desde su nacimiento en 2016, Fuengirola ha apostado estratégicamente por la música en directo como eje cultural, convirtiendo a Marenostrum Fuengirola en un ciclo de referencia durante los meses de verano. Más de 500 artistas de primer nivel han pasado por sus escenarios, desde Jennifer López y Bob Dylan hasta Maluma, Bizarrap o Louis Tomlinson, consolidando el festival como un referente de la música en vivo al aire libre y como un motor cultural y turístico de la Costa del Sol.

Desde su nacimiento, Marenostrum Fuengirola ha sabido combinar programación musical de primer nivel con una gestión cultural ejemplar. En 2024, el festival se convirtió en el primer recinto de España en obtener el Certificado de Huella de Carbono de AENOR, fruto de una estrategia medioambiental transversal que abarca todas las áreas del proyecto.

A lo largo de su trayectoria, el ciclo ha acogido más de 280 eventos y ha recibido oficialmente a más de un millón de asistentes, generando un impacto económico de 66 millones de euros en 2025, según el informe de Relevance Marketing S.L. Este efecto se refleja directamente en el empleo local, la hostelería y el tejido turístico de Fuengirola y la Costa del Sol.

En su undécima edición, que se celebrará en 2026, se espera una asistencia superior a 240.000 espectadores, consolidando a Marenostrum Fuengirola como uno de los grandes escenarios musicales al aire libre del sur de Europay reafirmando su papel como herramienta estratégica de posicionamiento turístico y cultural. Con más de 170.000 entradas ya vendidas, la demanda evidencia el reconocimiento del público y la relevancia del festival a nivel nacional e internacional.

