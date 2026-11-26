Granada se prepara para escuchar la Navidad al ritmo de zambombas, panderetas, guitarras y botellas de anís. El próximo miércoles, 9 de diciembre, el Teatro Isabel la Católica acogerá un Concierto de Villancicos Tradicionales protagonizado por un coro amateur de la Fundación San Juan Pablo II-Virgen de las Angustias, que se ha reunido expresamente para recuperar esas canciones navideñas que han pasado de abuelos a nietos y que todavía sobreviven en las sobremesas y reuniones familiares.

La iniciativa busca celebrar la Navidad, la familia y la tradición a través de un repertorio de villancicos populares, de esos que no necesitan partituras ni grandes arreglos porque se han aprendido de oído, generación tras generación. Los integrantes del coro, vinculados a la Fundación, han puesto en común las canciones que han escuchado y cantado en sus casas durante estas fechas para llevarlas ahora al escenario de uno de los teatros más emblemáticos de Granada.

Villancicos de toda la vida con zambomba, panderetas y botellas de anís

El concierto apuesta por la esencia de la Navidad más tradicional, también en su instrumentación. Guitarras, panderos, panderetas, zambomba, botellas de anís y almirez acompañarán las voces de este grupo, que trasladará al Teatro Isabel la Católica el sonido de las celebraciones navideñas de tantas familias andaluzas.

La propuesta recupera ese espíritu espontáneo de las fiestas, en el que cualquier objeto de casa puede convertirse en instrumento y la música sirve como punto de encuentro. Una estampa sonora de las navidades del sur que este coro quiere compartir con el público granadino en una cita que, además, tiene carácter solidario.

El concierto será a beneficio de la Fundación San Juan Pablo II-Virgen de las Angustias, y no habrá venta de entradas. El acceso se realizará por orden de llegada hasta completar aforo, con un donativo libre para quienes quieran colaborar con la entidad.

Horario y cómo asistir al concierto de villancicos en Granada

La cita será el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Teatro Isabel la Católica de Granada. Las puertas abrirán a las 20:30 horas y el concierto comenzará a las 21:00 horas. La actuación tendrá una duración aproximada de una hora, por lo que los organizadores recomiendan acudir con antelación para facilitar el acceso.

Fecha: miércoles 9 de diciembre de 2026.

miércoles 9 de diciembre de 2026. Hora: 21:00 horas (apertura de puertas a las 20:30 horas).

21:00 horas (apertura de puertas a las 20:30 horas). Lugar: Teatro Isabel la Católica, Granada.

Teatro Isabel la Católica, Granada. Acceso: por orden de llegada, hasta completar aforo.

por orden de llegada, hasta completar aforo. Donativo: libre.

libre. Beneficiario: Fundación San Juan Pablo II-Virgen de las Angustias.

El coro actuará también en Alhendín el 27 de diciembre

La iniciativa no se quedará en Granada capital. El coro volverá a reunirse para ofrecer un segundo concierto el domingo 27 de diciembre en el Teatro Municipal de Alhendín, donde interpretará de nuevo este repertorio de villancicos tradicionales.

La actuación comenzará a las 20:00 horas, con apertura de puertas a las 19:30 horas, en el teatro situado en la calle Ángel Ganivet, s/n, de Alhendín.

Dos citas para reencontrarse con los villancicos de siempre, con la música popular y con una manera de celebrar la Navidad que sigue pasando de una generación a otra.