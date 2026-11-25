Casería de Montijo, en el Distrito Norte de Granada, ha sufrido cortes de suministro eléctrico en 14 de los primeros 24 días de noviembre, según el registro recopilado por la Plataforma contra los Cortes de Luz del Distrito Norte. Los apagones, que afectan a vecinos de calles como Francisca de Alba, Mariano Galera, Ronda de Alfareros y Pasaje de Teba, suman más de 35 horas sin electricidad en lo que va de mes, de acuerdo con los datos difundidos por el colectivo este miércoles, 25 de noviembre.

Los cortes se repiten principalmente en la franja de tarde-noche y madrugada, coincidiendo con las horas en las que las familias más necesitan la electricidad para sus actividades domésticas y para hacer frente a la bajada de las temperaturas. La plataforma denuncia que, pese a estar al corriente del pago de sus recibos, los residentes siguen sin disponer de un suministro estable.

Apagones de más de seis horas seguidas en Casería de Montijo

La incidencia más prolongada registrada este mes tuvo lugar la noche del 6 de noviembre en la calle Francisca de Alba, donde los vecinos estuvieron sin luz durante seis horas y 36 minutos, desde las 20:54 hasta las 03:30 horas. En esta misma calle, los apagones se repitieron durante cuatro noches consecutivas entre el 5 y el 8 de noviembre, con interrupciones que superaron las cuatro horas en dos de esos episodios.

El registro vecinal también recoge cortes reiterados en Mariano Galera y Ronda de Alfareros, con interrupciones de alrededor de dos horas de media y episodios que se prolongaron durante más de tres horas. El pasado 15 de noviembre, además, se registraron cortes simultáneos en varias de estas calles.

La situación se ha extendido también al Pasaje de Teba, donde la plataforma recoge incidencias los días 22 y 23 de noviembre, aunque sin concretar la duración de los apagones.

La plataforma asegura que la falta de luz pone en riesgo a personas electrodependientes y mayores

Desde la Plataforma contra los Cortes de Luz alertan de las consecuencias que estos apagones tienen en la vida cotidiana y en la salud de los residentes, especialmente de personas electrodependientes, mayores y vecinos con movilidad reducida.

El colectivo advierte de que la falta de electricidad puede dejar sin calefacción a familias en plena bajada de temperaturas, provocar la pérdida de alimentos almacenados en frigoríficos y poner en peligro a personas que necesitan respiradores o medicamentos que requieren refrigeración. También subraya las dificultades que afrontan quienes dependen de los ascensores y quedan aislados durante horas cuando se interrumpe el suministro.

A estas consecuencias se suma, según denuncian, el miedo constante a nuevos apagones, una situación que afecta al bienestar y a la salud mental de quienes conviven con estas interrupciones de forma recurrente.

Reclaman soluciones a Endesa y a las administraciones

La plataforma asegura que ha trasladado reiteradamente las incidencias al servicio de atención de Endesa, la compañía suministradora, sin que hasta el momento se haya garantizado, según denuncian, un servicio estable.

Ante la persistencia de los cortes, el colectivo reclama también la intervención urgente del Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, a los que atribuye responsabilidad en la búsqueda de soluciones para acabar con esta situación en el Distrito Norte.

«No pedimos ningún privilegio, solo recibir la electricidad por la que pagamos cada mes. Quienes sufrimos cortes de luz no aguantamos más», concluye la plataforma vecinal, que vuelve a reclamar una respuesta ante los apagones que continúan afectando a Casería de Montijo.