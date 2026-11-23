Los trabajadores del Metro de Granada vuelven a rechazar la última propuesta salarial de AVANZA, la empresa gestora del transporte metropolitano, para intentar poner fin a la huelga que mantiene en jaque la movilidad de la ciudad. Los paros siguen en pie pese a la oferta planteada por la compañía, que contempla una subida salarial del 41,2% entre 2026 y 2030 y que considera su propuesta definitiva en el marco de la negociación del convenio colectivo.

Desde AVANZA lamentan las molestias ocasionadas a los usuarios, piden disculpas por las afecciones al servicio y aseguran que mantienen abierta la puerta al diálogo, aunque ya sobre las bases de la última propuesta presentada. El desacuerdo entre empresa y trabajadores continúa, con dos posiciones enfrentadas sobre cuáles son las prioridades que deben abordarse para desbloquear la negociación.

AVANZA plantea una subida salarial del 41,2% y asegura que es su quinta propuesta

La compañía asegura que esta es la quinta propuesta de mejora salarial que pone sobre la mesa desde que comenzó la negociación del convenio colectivo el pasado mes de marzo. La oferta plantea un incremento de las retribuciones del 41,2% durante el periodo comprendido entre 2026 y 2030.

Sin embargo, AVANZA sostiene que su propuesta no se limita a la mejora económica, sino que también incorpora medidas relacionadas con algunas de las reivindicaciones planteadas por la plantilla durante las negociaciones. Entre ellas, el fin de la jornada partida, establecer un máximo de siete horas de conducción por turno y mejoras vinculadas a los descansos y la conciliación laboral.

Rafael Durbán, director de AVANZA Andalucía, ha defendido la propuesta de la empresa y ha reprochado al comité de empresa que esté lastrando la movilidad de Granada para negociar unas condiciones que considera inasumibles.

El comité de empresa insiste en que el problema no son los salarios, sino los descansos

Por su parte, los trabajadores rechazan que la subida planteada sea suficiente para desbloquear el conflicto. El presidente del comité de empresa, Juan Manuel Entrenas, sostiene que, si se tiene en cuenta el IPC, el incremento salarial anunciado por AVANZA no se traduce en una mejora real del 40%, sino que se sitúa en torno al 20%.

El comité insiste en que el principal problema de la plantilla no está en las retribuciones, sino en las condiciones laborales, especialmente en los descansos y la organización del trabajo. Entrenas asegura que los trabajadores están sobrepasados de trabajo y que estas cuestiones siguen sin resolverse en la negociación.

De momento, el rechazo de la plantilla a la última oferta de AVANZA mantiene la huelga en el Metro de Granada, sin que haya un acuerdo que permita desconvocar los paros.