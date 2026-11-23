La Guardia Civil ha intervenido 20.098 plantas de marihuana en la provincia de Granada en apenas tres días. El despliegue, desarrollado entre el 18 y el 20 de noviembre dentro del denominado Servicio de Alto Impacto, se ha saldado con 15 personas detenidas, otras 36 investigadas y 54 entradas y registros en cinco municipios granadinos: Pinos Puente, Moraleda de Zafayona, Santa Fe, Cogollos Vega y Peligros.

Las ocho operaciones se han dirigido contra el cultivo intensivo de marihuana y las infraestructuras utilizadas para su producción, con investigaciones relacionadas también con la defraudación de fluido eléctrico. El mayor volumen de droga se ha localizado en Pinos Puente, donde los agentes llegaron a intervenir más de 14.400 plantas en una sola jornada.

Pero la actividad de la Comandancia durante esos tres días no se limitó a la lucha contra el narcotráfico. En paralelo a los dispositivos antidroga, los agentes tuvieron que responder a otros sucesos graves, entre ellos el homicidio de un hombre de 69 años en Alomartes, cuyo presunto autor fue localizado y detenido poco más de tres horas después de recibirse el aviso.

Pinos Puente concentra la mayor incautación: más de 14.400 plantas en un día

El miércoles 18 de noviembre fue la jornada con mayor número de plantas intervenidas. La Guardia Civil desarrolló tres operaciones, dos en Pinos Puente y una tercera en Moraleda de Zafayona.

En Pinos Puente, los agentes practicaron inicialmente siete registros domiciliarios en los que localizaron 1.042 plantas de marihuana. En una segunda actuación, con el apoyo del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), se realizaron otros 25 registros que permitieron intervenir 13.367 plantas, la mayor cantidad incautada en una sola operación durante estos tres días.

En esos mismos inmuebles, los agentes encontraron cerca de un kilo de picadura de marihuana, dos chalecos antifragmentos del Ejército de Tierra, dos armas blancas y un pasamontañas.

La tercera actuación del miércoles tuvo lugar en Moraleda de Zafayona. Allí se practicaron tres registros y se intervinieron 650 gramos de marihuana, además de unos 1.200 maceteros que todavía conservaban raíces y restos de plantas recién cortadas.

Once registros en Santa Fe y Cogollos Vega para intervenir 3.352 plantas

El jueves 19 de noviembre, las operaciones se trasladaron a Santa Fe y Cogollos Vega. Las distintas unidades de la Comandancia practicaron once entradas y registros domiciliarios en ambas localidades, donde localizaron e intervinieron otras 3.352 plantas de marihuana.

En estos dispositivos participaron la USECIC y el Servicio Cinológico de la Comandancia de Granada, que prestaron apoyo a los equipos encargados de las investigaciones. Las diligencias se centran en presuntos delitos contra la salud pública por cultivo de marihuana y defraudación de fluido eléctrico.

Dos armas cortas y una escopeta en los registros del viernes

La última jornada del dispositivo, el viernes 20 de noviembre, dejó otras 2.337 plantas de marihuana intervenidas en dos operaciones desarrolladas en Pinos Puente y Peligros.

Los agentes practicaron ocho registros domiciliarios, en los que también localizaron 2,69 kilos de cogollos y aproximadamente 2,5 kilos de marihuana picada.

Además, se incautaron de dos armas cortas y una escopeta, que han quedado pendientes de análisis técnico-pericial. En estos operativos participaron efectivos del Equipo ROCA de Motril, del Área de Investigación del Puesto Principal de Guadix y del EBIO de Huétor Tájar, con el apoyo de la USECIC y del Servicio Cinológico.

Detenido el presunto autor del homicidio de Alomartes tres horas después del aviso

Uno de los sucesos más graves a los que tuvo que responder la Guardia Civil durante estas jornadas fue el homicidio de un hombre de 69 años en Alomartes, localidad perteneciente al municipio de Íllora.

El aviso llegó al servicio de emergencias 112 a las 14:04 horas del jueves 19 de noviembre, alertando de un posible apuñalamiento en una vivienda. Hasta el domicilio se desplazaron efectivos de la Policía Local y una patrulla de la Guardia Civil de Íllora. A su llegada, el equipo médico certificó el fallecimiento de la víctima.

El presunto autor, su sobrino de 51 años, había huido del lugar. La Guardia Civil organizó entonces un dispositivo de búsqueda entre Alomartes e Íllora, en el entorno de la sierra de Parapanda, en el que participaron unidades territoriales de la Compañía de Loja, el GRS, la USECIC, la Unidad de Helicópteros de Granada y el Equipo PEGASO.

La búsqueda terminó a las 17:25 horas, apenas tres horas y 21 minutos después del aviso. Componentes del GRS localizaron al sospechoso en el paraje del Charcón, próximo a Íllora, y procedieron a su detención sin que opusiera resistencia.

Las prendas que vestía y varios de los efectos que llevaba presentaban manchas de sangre. Además, los agentes encontraron en su mochila un cuchillo que podría ser compatible con las heridas que presentaba la víctima.

El Grupo de Homicidios de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Granada asumió la investigación. El detenido pasó a disposición judicial este domingo y se ha decretado su ingreso en prisión provisional.

Un detenido por el enfrentamiento armado en la barriada de las Flores de Pinos Puente

Durante el mismo miércoles 18 de noviembre, la Guardia Civil también practicó una detención en el marco de la operación ORADADO, relacionada con el enfrentamiento ocurrido en la madrugada del pasado 27 de octubre en la barriada de las Flores de Pinos Puente.

El Equipo de Policía Judicial de Maracena detuvo a un hombre como presunto autor de delitos de tentativa de homicidio y daños. En el marco de la investigación se practicaron dos registros domiciliarios y se intervinieron dos armas largas.

Los hechos se remontan a una disputa que comenzó horas antes durante una boda en Benalúa de Guadix. Tras un aviso por un supuesto tiroteo, las patrullas desplazadas al lugar comprobaron que se había producido un altercado entre varios invitados, aunque no localizaron casquillos ni otros indicios de disparos.

Sin embargo, a las 00:15 horas, algunas de las personas implicadas volvieron a enfrentarse en Pinos Puente. Dos hermanos, de 54 y 56 años, resultaron heridos por arma blanca y se localizaron impactos de bala en vehículos y en una vivienda.

Dos detenidos por incendios en viviendas de Atarfe y Pinos Puente

La tercera investigación paralela, denominada operación PETRO BOMB, se saldó con la detención de otros dos hombres por su presunta implicación en varios incendios provocados en viviendas de Atarfe y Pinos Puente, así como en delitos de homicidio en grado de tentativa.

Las detenciones se produjeron el miércoles 18 de noviembre a las 08:48 horas. El Grupo de Homicidios de la Comandancia relacionó los distintos incendios al detectar un mismo modo de actuación y situarlos en el contexto del enfrentamiento entre las familias conocidas como «los Rakas» y «los Cebollas».

La investigación continúa abierta para localizar a un tercer presunto implicado. Los dos detenidos han ingresado en prisión provisional por orden judicial.