El XVIII Festival Fusión Velillos reunirá el 1 de agosto en Moclín a Antony Z, Juancho Marqués y otros artistas

El municipio de Moclín volverá a convertirse en uno de los epicentros de la música en directo de la provincia de Granada con la celebración del XVIII Festival Fusión Velillos, que tendrá lugar el próximo 1 de agosto, a partir de las 22:00 horas, en la Plaza de las Flores, con entrada gratuita.

La diputada de Cultura y Educación de la Diputación de Granada, Pilar Caracuel, y el alcalde de los Pueblos de Moclín, Marco Pérez, han presentado una nueva edición de este festival, que mantiene la filosofía con la que nació hace dieciocho años: ofrecer una programación musical de calidad, abierta a todos los públicos y con acceso libre, combinando distintos estilos musicales y generaciones.

Durante la presentación, Pilar Caracuel destacó el compromiso de la Diputación de Granada con iniciativas culturales que acercan la programación de calidad a todos los municipios.

"La cultura accesible y de calidad debe llegar a todos los rincones de la provincia. Iniciativas como esta demuestran que los municipios rurales pueden convertirse en escenarios de grandes propuestas culturales que generan oportunidades y enriquecen la vida de sus vecinos", señaló la diputada.

Por su parte, el alcalde Marco Pérez subrayó la consolidación del evento tras dieciocho ediciones y su impacto en el municipio.

Según explicó, el Festival Fusión Velillos se ha convertido en una de las principales señas de identidad de los Pueblos de Moclín, contribuyendo a dinamizar la economía local, promocionar el patrimonio del municipio y situarlo en el mapa cultural de la provincia.

El cartel de esta edición estará liderado por Antony Z, uno de los artistas granadinos con mayor proyección en la escena nacional, y por Juancho Marqués, considerado una de las voces más consolidadas del panorama musical español.

La programación se completa con las actuaciones de Curro, Dr. Fli y Barbass Sound, conformando una propuesta que apuesta por la diversidad de estilos musicales y busca conectar con públicos de todas las edades.