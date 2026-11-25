La digitalización del campo será la protagonista de tres jornadas informativas que UPA Granada celebrará la próxima semana en distintos puntos de la provincia. La organización agraria quiere acercar a agricultores y ganaderos el funcionamiento del cuaderno de explotación digital, explicar cómo utilizar estas herramientas y resolver las dudas que todavía genera su implantación en las explotaciones agrícolas y ganaderas.

Los encuentros tendrán lugar los días 30 de noviembre, 1 y 3 de diciembre en Fuente Vaqueros, Alcudia de Guadix y Huéscar, respectivamente. Con un enfoque práctico y divulgativo, las sesiones permitirán a los profesionales conocer qué información deben incorporar a las aplicaciones digitales, cómo registrar la actividad de sus explotaciones y de qué manera pueden aprovechar estos recursos en su trabajo diario. Las jornadas cuentan con la colaboración de Caja Rural de Granada.

El secretario general de UPA Granada, Nicolás Chica Escanes, defiende que la transformación digital del sector primario debe ir acompañada de formación y asesoramiento para evitar que las nuevas herramientas se conviertan en una dificultad añadida para los profesionales, especialmente para los titulares de pequeñas y medianas explotaciones familiares.

«La tecnología puede ser una gran aliada del agricultor y del ganadero, pero para que realmente lo sea necesitamos formación, asesoramiento y herramientas sencillas. No podemos pedir al sector que dé pasos hacia la digitalización sin ofrecerle el apoyo necesario para hacerlo con garantías», señala Chica Escanes.

El cuaderno de explotación digital: una herramienta para facilitar el trabajo en el campo

Más allá de cumplir con los procedimientos administrativos, UPA Granada considera que el cuaderno de explotación digital debe convertirse en un instrumento útil para mejorar la gestión de las explotaciones. Su utilización puede facilitar el seguimiento de los tratamientos, los fertilizantes, las labores agrícolas realizadas y los costes de producción, además de ayudar a los profesionales a tomar decisiones con mayor información.

Sin embargo, la organización agraria advierte de que la implantación de estas tecnologías debe tener en cuenta las dificultades reales del medio rural. Entre ellas, las diferencias en las competencias digitales de los agricultores y ganaderos, la edad de algunos titulares de explotaciones y los problemas de conectividad que todavía existen en determinadas zonas.

UPA Granada también reclama que las nuevas plataformas sean intuitivas y estén conectadas entre sí para evitar duplicidades y trámites innecesarios. «No podemos convertir la digitalización en otra fuente de problemas para los agricultores. Necesitamos sistemas que funcionen, que estén conectados entre sí y que eviten duplicar trámites», subraya su secretario general.

En este sentido, la organización apuesta por una modernización progresiva del sector primario, en la que la formación presencial y el asesoramiento directo permitan que ningún profesional se quede atrás.

Fechas y lugares de las jornadas de digitalización agraria en Granada

Las tres sesiones organizadas por UPA Granada se desarrollarán en horario de tarde, a partir de las 18:00 horas, y recorrerán tres municipios de la provincia para facilitar la participación de agricultores y ganaderos de distintas comarcas.

El calendario previsto es el siguiente:

Lunes, 30 de noviembre: en el salón de plenos del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, a las 18:00 horas.

Martes, 1 de diciembre: en la sala de audiovisuales del Centro de Interpretación Trópolis, en Alcudia de Guadix, a las 18:00 horas.

Jueves, 3 de diciembre: en CICOS, en Huéscar, también a las 18:00 horas.

El objetivo es acercar la información y el asesoramiento a los profesionales del campo, independientemente de su nivel de familiaridad con las nuevas tecnologías o del tamaño de sus explotaciones.

Nicolás Chica Escanes anima a agricultores, ganaderos y demás profesionales del sector a participar en estos encuentros para resolver sus dudas y afrontar con mayor seguridad los cambios en los sistemas de gestión y registro de la actividad agraria. «Nuestra obligación como organización agraria es estar a su lado, resolver sus dudas y ayudarles a adaptarse, porque el futuro del campo también pasa por la innovación y por mejorar la gestión de nuestras explotaciones», concluye.