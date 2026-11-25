Granada vuelve a situarse entre las provincias españolas con mayor incidencia de la violencia de género. Los órganos judiciales con competencias en esta materia recibieron 1.858 denuncias durante el primer semestre de 2026, frente a las 1.142 registradas en el mismo periodo del año anterior. Esto supone un incremento del 62,6% en términos interanuales.

Pero la dimensión del problema se aprecia especialmente al comparar la población. Granada alcanza una tasa de 38,6 denuncias por cada 10.000 mujeres, la más elevada de las ocho provincias andaluzas y muy por encima de la media nacional, situada en 22,3. Es decir, la tasa granadina supera en casi un 73% la del conjunto de España. La provincia también presenta una de las proporciones más elevadas de mujeres víctimas: 33,6 por cada 10.000, frente a las 20 del conjunto nacional.

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reflejan, además, que el 80,9% de las denuncias se inició a raíz de una denuncia de la propia víctima, principalmente en dependencias policiales. La intervención directa de los agentes dio lugar al 5,3% de los procedimientos, mientras que las denuncias procedentes del entorno familiar representaron el 0,9%. Unos porcentajes que muestran el importante papel que sigue desempeñando la propia mujer a la hora de dar el paso de denunciar.

Más de 2.800 casos activos en el sistema VioGén

Más allá de las denuncias que llegan a los juzgados, el sistema de seguimiento policial permite aproximarse a las situaciones que requieren protección y vigilancia. Granada contabilizaba 2.825 casos activos en VioGén a 30 de abril de 2026, según los datos oficiales del Ministerio del Interior. Se trata de situaciones incorporadas al sistema para la evaluación del riesgo y el seguimiento por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no de un recuento equivalente al de denuncias judiciales.

A esta realidad se suma otro dato: durante los seis primeros meses del año se registraron 201 órdenes de protección en la provincia. El CGPJ sitúa en 0,11 la ratio de órdenes de protección en relación con las denuncias, la más baja de Andalucía. Esta proporción debe interpretarse con cautela y no equivale directamente al porcentaje de denuncias que terminan con protección, ya que las solicitudes, las resoluciones y los procedimientos judiciales no siempre coinciden en el tiempo.

En paralelo, las estadísticas de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género contabilizaron 2.983 denuncias en Granada entre enero y junio de 2026. Esta cifra procede de un registro estadístico distinto del utilizado por el CGPJ para contabilizar las denuncias recibidas por los órganos judiciales, por lo que no debe confundirse ni sumarse a los 1.858 procedimientos judiciales.

Granada, entre las provincias con más pulseras telemáticas

Uno de los mecanismos destinados a proteger a las víctimas son los dispositivos telemáticos de seguimiento de las órdenes de alejamiento. Estos sistemas permiten controlar los movimientos del agresor y detectar posibles aproximaciones a los espacios protegidos judicialmente.

Granada contaba con 480 dispositivos activos a 31 de diciembre de 2025, según los datos provinciales difundidos por la Delegación del Gobierno. Era la cifra más elevada de Andalucía, por delante de Almería, con 346, y Cádiz, con 293. Los dispositivos granadinos representaban cerca del 30% del total andaluz y alrededor del 11% de los activos en España. Posteriormente, en abril de 2026, la Subdelegación del Gobierno informó de que la provincia tenía 486 pulseras activas.

Sin embargo, la utilización de estos mecanismos de protección también ha estado rodeada de polémica por las incidencias denunciadas en el sistema COMETA, encargado de gestionar las señales de los dispositivos. Los problemas comunicados han generado preocupación entre profesionales de la justicia y asociaciones de víctimas por las posibles consecuencias que un fallo puede tener tanto en la seguridad de las mujeres como en la acreditación judicial de un eventual quebrantamiento de una orden de alejamiento.

La Volaera denunció los fallos de las pulseras telemáticas y el sistema COMETA

En Granada, las advertencias sobre el funcionamiento de estos dispositivos llegaron a los órganos judiciales. Profesionales de la justicia trasladaron su preocupación por las incidencias detectadas y por las dificultades que podían ocasionar en los procedimientos. En uno de los casos expuestos se describió la situación de una mujer cuyo agresor habría quebrantado en varias ocasiones la orden de alejamiento sin que esos acercamientos quedaran registrados por el sistema, pese a que el dispositivo figuraba como operativo.

La asociación granadina La Volaera, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género, también ha alertado de estas deficiencias. Su presidenta, María Martín, explicó que la entidad había participado en un estudio sobre el funcionamiento de las pulseras encargado por el Ministerio de Igualdad y elaborado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis. La organización trasladó sus advertencias sobre los problemas detectados y, en febrero de 2026, presentó una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Entre las cuestiones señaladas por la asociación figuran posibles pérdidas o falta de disponibilidad de información, interrupciones del servicio y problemas en el registro de alertas. Se trata de deficiencias denunciadas y trasladadas a las autoridades, no de conclusiones judiciales firmes sobre todos los casos. La preocupación de fondo es que un fallo tecnológico pueda dificultar la respuesta ante una situación de riesgo o la acreditación de que un agresor ha incumplido una medida judicial.

Dos episodios recientes vuelven a poner el foco en la violencia machista

La actualidad de Granada también ha estado marcada en los últimos meses por varios episodios de violencia contra las mujeres. El 30 de septiembre, una mujer de 60 años resultó herida tras ser apuñalada presuntamente por su expareja en el barrio de La Chana. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, aunque quedó fuera de peligro. El hombre, de 52 años, fue detenido. Según informó entonces la Subdelegación del Gobierno, ninguno de los dos figuraba en el sistema VioGén ni tenía antecedentes penales.

Pocas semanas después, el 23 de octubre, una mujer y su hermana resultaron heridas por disparos en el distrito Norte de la capital granadina. El presunto autor era la expareja de una de ellas, sobre quien pesaba una orden de alejamiento en vigor y que, según la información difundida sobre el caso, estaba catalogado como de riesgo extremo. El sospechoso permaneció huido durante varias semanas hasta su detención el 20 de noviembre. La autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional.

Ambos sucesos recuerdan que la violencia machista no termina necesariamente con la separación de la pareja ni con la existencia de una orden judicial. La protección de las mujeres requiere seguimiento, coordinación entre administraciones y una respuesta eficaz ante cualquier señal de riesgo.

44 mujeres asesinadas por violencia machista en Granada desde 2003

La dimensión del problema también se refleja en el balance histórico. Según los datos difundidos con motivo del 25 de noviembre, 44 mujeres han sido asesinadas por violencia de género en la provincia de Granada desde que comenzaron los registros oficiales en 2003.

Esta cifra no incluye a Ana Orantes, asesinada en 1997 en Cúllar Vega, cuyo caso supuso un punto de inflexión en la visibilización de la violencia machista en España, pero que queda fuera de las estadísticas oficiales iniciadas años después.

En el conjunto del país, España llega a este 25 de noviembre con 47 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de 2026, según el balance oficial actualizado el 23 de noviembre. Desde que comenzaron los registros, en 2003, el número de víctimas mortales asciende a 1.388. Los asesinatos han dejado, además, 37 menores huérfanos en lo que va de año.

El teléfono 016 ofrece información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata a las víctimas de todas las formas de violencia contra las mujeres. Es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas. También se puede contactar a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo 016-online@igualdad.gob.es.