Vejer instalará cámaras para vigilar los vertidos ilegales de enseres en zonas rurales

El Ayuntamiento de Vejer instalará cámaras de videovigilancia en varios puntos de la zona rural donde se producen depósitos incontrolados de enseres y residuos. La medida tiene como objetivo prevenir estas conductas, identificar a sus responsables y aplicar las sanciones previstas por la normativa. El alcalde de Vejer, Antonio González, y el concejal de Núcleos Rurales, Manuel Jesús Melero, han mantenido una reunión con representantes de la empresa SOLFIX para abordar la acumulación reiterada de residuos en distintos espacios del municipio.

El Consistorio colocará las cámaras en aquellos lugares donde se detectan con mayor frecuencia vertidos indebidos de muebles, electrodomésticos y otros enseres. Desde el Ayuntamiento recuerdan que estas prácticas son sancionables y afectan tanto a la limpieza de los espacios públicos como al entorno natural. Antonio González ha advertido de que el Gobierno municipal actuará con firmeza ante las personas que incumplan las normas y depositen residuos en zonas no autorizadas. “Ante las personas incívicas, mano dura. Instalaremos cámaras, identificaremos a los responsables y aplicaremos las sanciones previstas por la ley”, ha señalado el alcalde. González ha insistido en que mantener limpios los espacios públicos es una responsabilidad compartida entre la administración y la ciudadanía.

El Ayuntamiento ha recordado que los vecinos pueden depositar sus enseres en el Punto Limpio de Vejer o solicitar el servicio de recogida a domicilio. Las solicitudes pueden realizarse a través del teléfono 609 763 751, de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 14:00 horas. Desde el Consistorio se ha pedido la colaboración de la población para hacer un uso responsable de los servicios municipales y evitar el abandono de residuos en caminos, calles y espacios rurales.