José Antonio Barroso activa la maquinaria para volver a optar a la Alcaldía de Puerto Real en 2027

José Antonio Barroso ha activado la maquinaria para regresar a la política municipal y presentarse nuevamente como candidato a la Alcaldía de Puerto Real en las elecciones municipales de mayo de 2027. El que fuera alcalde de la localidad durante 28 años todavía evita concretar el día y la hora en los que hará oficial su decisión, aunque reconoce que el anuncio podría producirse muy pronto. Lo dejó entrever en una entrevista en 7TV y lo ha confirmado en Onda Cero.

Así lo ha asegurado en una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, en la que ha afirmado que trabaja “seriamente, con firmeza y convicción” para formalizar su candidatura. Barroso ha explicado que su regreso tiene como objetivo dar respuesta a los problemas que, a su juicio, afectan no solo a Puerto Real, sino también al conjunto de la Bahía de Cádiz. Sus declaraciones van más allá de una simple reflexión personal, ya que el exregidor habla abiertamente del proyecto político y de la futura configuración de una lista electoral.

Durante la entrevista, Barroso también ha reivindicado su experiencia al frente del Ayuntamiento y ha señalado que existe una diferencia notable de conocimiento y trayectoria entre él y la actual alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, al margen del respeto institucional que asegura mantener.

Asimismo, el exalcalde ha afirmado que una parte importante de la ciudadanía de Puerto Real continúa guardándole una gran estima. Barroso sostiene que, al comparar el municipio que dejó tras su etapa como alcalde con la gestión desarrollada posteriormente por sus sucesores, el balance resulta favorable para su mandato.