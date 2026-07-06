Electricidad de Puerto Real informa de un corte en el servicio el próximo 9 de julio

Los suministros afectados serán CT PUEBLO MARINERO (Nº 23064) – TRF2
- AV. PALESTINA DEL Nº4 AL Nº22 Y Nº41 AL Nº47
- C/ ACANTILADO DEL Nº24 AL Nº50
- C/ ALBUFERA DEL Nº2 AL Nº52 Y DEL Nº3 AL Nº9
- C/ AMARGURA DEL Nº135 AL Nº195
- CLUB MARINA DE LA BAHÍA
- C/ ATOLÓN DEL Nº6 AL Nº10 Y DEL Nº21 AL Nº37
- C/ CANTIL DEL Nº1 AL Nº7
- C/ ESTEROS DEL Nº2 AL Nº8 Y DEL Nº1 AL Nº5
- C/ ESTRECHO
- C/ ESTUARIO DEL Nº1 AL Nº33
- C/ ESTUARIO ALUMBRADO PÚBLICO
- C/ FACTORIA DE MATAGORDA DEL Nº104 AL Nº126
- C/ MAREJADA DEL Nº36 AL Nº68 Y DEL Nº37 AL Nº49
- C/ MEANDRO DEL Nº2 AL Nº36 Y DEL Nº3 AL Nº47
- C/ DE LAS OLAS DEL Nº42 AL Nº118
- C/ REAL DEL Nº210 AL Nº252 Y DEL Nº251 AL Nº285
- C/ TEMPORAL DEL Nº2 AL Nº40