La Guardia Civil investiga un presunto caso de blanqueo de capitales con epicentro en El Puerto

La Guardia Civil desarrolla desde primera hora de este miércoles un operativo en la provincia de Cádiz vinculado al empresario Pascual Llopis , conocido por su actividad en el sector del ocio, la hostelería y la organización de grandes eventos musicales. Las actuaciones incluyen registros en varios locales, en su domicilio particular y en oficinas de su empresa en El Puerto de Santa María.

El operativo se ha extendido también a instituciones públicas. Los agentes han acudido a la sede de la Diputación de Cádiz y a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía para solicitar información relacionada con diversos contratos de patrocinio institucional de festivales y eventos celebrados en los últimos años.

En el caso de la Diputación de Cádiz, la petición de información se centra en cinco contratos firmados a través de dos sociedades vinculadas al empresario valoradas en más de un millón de euros. Según la información recabada, se trata del patrocinio de un evento celebrado en El Puerto de Santa María y de cuatro contratos relacionados con eventos del festival 'Pal Sur': un evento que se desarrolla cada año en distintos municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes de carácter gratuito.

Los agentes se han personado en el Área de Planificación Estratégica de la institución provincial, que dirige el alcalde portuense Germán Beardo. Además, diversas fuentes han confirmado a Onda Cero que los contratos requeridos a la Junta de Andalucía están relacionados con el festival Puro Latino.

Desde la Diputación de Cádiz y el entorno del alcalde de El Puerto de Santa María han asegurado que el personal de la institución provincial ha prestado total colaboración con los agentes, facilitando el acceso a la documentación requerida. También han reiterado su disposición a colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para aclarar todas las cuestiones que se planteen en el marco de la investigación.

Las actuaciones han sido declaradas secretas y están dirigidas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla, con la colaboración de la Comandancia de Cádiz.