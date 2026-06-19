Cádiz comenzará el 24 de junio a pintar las nuevas zonas de aparcamiento regulado

El Ayuntamiento de Cádiz iniciará el próximo miércoles 24 de junio el pintado de las nuevas zonas de estacionamiento regulado en la ciudad. El alcalde, Bruno García, ha explicado que esta medida persigue abordar el aparcamiento regulado de una forma global y reforzar la protección de las plazas destinadas a residentes.

A partir del jueves 25 de junio, los ciudadanos podrán tramitar las tarjetas correspondientes a través de la página web de Emasa. La nueva ordenación incrementará las plazas de zona verde y naranja y dividirá la ciudad en cuatro grandes ámbitos: Casco Histórico, Extramuros, Interdistritos —Bahía Blanca y barrio de Santa María— y Paseo Marítimo.

En el caso del Paseo Marítimo, actualmente peatonalizado entre el hotel Playa Victoria y la calle Caracolas, las calles perpendiculares pasarán a ser zona verde reservada exclusivamente para residentes de este entorno. El Ayuntamiento mantiene así el carácter peatonal de la zona, con la excepción de quienes dispongan de garaje en el Paseo Marítimo y de los vecinos con tarjeta autorizada para ese ámbito. Según ha señalado el alcalde, la nueva configuración ha sido consensuada con los vecinos tras distintas reuniones.

La distribución prevista contempla 642 plazas verdes, 1.063 naranjas y 512 azules en el Casco Histórico; 4.458 verdes, 2.122 naranjas y 386 azules en Extramuros; 529 naranjas y 41 verdes en Interdistritos; y 60 plazas verdes en las calles perpendiculares al Paseo Marítimo.

La zona verde funcionará las 24 horas del día durante los 365 días del año. La zona naranja estará activa de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas. En cuanto a la zona azul, habrá tres modalidades horarias: de lunes a viernes por la mañana; de lunes a viernes en horario partido y sábados por la mañana; y una modalidad continua de lunes a sábado.

Las nuevas zonas de estacionamiento regulado entrarán en funcionamiento el 1 de julio en una primera fase, manteniendo los precios y sanciones actuales. La segunda fase comenzará el 1 de enero de 2027, con nuevas tarifas que supondrán una bajada de precios, salvo en las sanciones por aparcar en zona verde sin el permiso correspondiente.