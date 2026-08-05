UGT tacha de "esperpento" la demanda de CCOO contra el convenio del metal y lanza un mensaje de tranquilidad: "Habrá convenio"

UGT FICA mantiene la confianza en que la negociación con Airbus permita desconvocar la huelga indefinida prevista para el 24 de agosto. Mientras continúan las reuniones entre la dirección y la representación de los trabajadores, el sindicato insiste en que todavía hay margen para alcanzar un acuerdo.

El secretario general de UGT FICA en Cádiz, Antonio Montoro, también ha restado importancia a la demanda presentada por CCOO contra el convenio del metal y ha trasladado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores al asegurar que el texto seguirá vigente hasta 2031.

Las negociaciones para desbloquear el conflicto laboral en Airbus continúan abiertas. El secretario general de UGT FICA en Cádiz, Antonio Montoro, ha asegurado en Onda Cero que el sindicato mantiene la esperanza de alcanzar un acuerdo que permita evitar la huelga indefinida convocada para el próximo 24 de agosto.

Montoro ha explicado que las partes continúan negociando con la mediación del Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (SERCLA) y ha insistido en que el objetivo sigue siendo cerrar un acuerdo antes de que se produzca el paro.

"La huelga sería un fracaso para todos"

El dirigente sindical ha reiterado que UGT siempre apuesta por agotar todas las vías de diálogo antes de recurrir a una huelga.

"La huelga es el fracaso de todas las partes", ha afirmado, defendiendo que todavía existen opciones para acercar posturas con la dirección de Airbus.

Según ha explicado, uno de los principales puntos de desacuerdo continúa siendo la recuperación del poder adquisitivo de la plantilla. UGT considera que el nuevo convenio debe garantizar incrementos salariales por encima del IPC para compensar la pérdida acumulada durante los últimos años.

Montoro entiende que la actual situación económica de Airbus facilita la posibilidad de alcanzar un entendimiento. "La empresa está en un buen momento y creemos que no debería tener problemas para buscar una solución a este conflicto", ha señalado.

UGT responde a la demanda de CCOO sobre el convenio del metal

Durante la entrevista, Antonio Montoro también se ha referido a la demanda presentada por Comisiones Obreras contra varios artículos del convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz.El responsable de UGT FICA ha asegurado que el sindicato ya ha trasladado el asunto a sus servicios jurídicos, aunque ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores.

"Pase lo que pase en este procedimiento, el convenio seguirá vigente hasta 2031 y mantendrá las mismas condiciones", ha asegurado. Según Montoro, la demanda de CCOO afecta únicamente a la redacción de varios artículos y no pone en riesgo la validez del convenio colectivo.

"Es el mejor convenio del metal del país"

El dirigente sindical ha defendido el acuerdo firmado el pasado mes de julio, asegurando que mejora las condiciones recogidas en el convenio anterior y que supone el mejor marco laboral del sector en España.

Además, ha criticado la postura mantenida por Comisiones Obreras durante la negociación y considera que el sindicato debería explicar a sus afiliados por qué decidió no suscribir el acuerdo alcanzado. Montoro ha insistido en que UGT afronta el procedimiento judicial con tranquilidad y ha reiterado que el convenio colectivo del metal de Cádiz "está plenamente garantizado" para los próximos años.