La pesca artesanal amenaza con acudir a los tribunales por las pérdidas provocadas por el alga asiática

La Federación Nacional de Pesca Artesanal, FENAPA, estudia acudir a los tribunales para reclamar las pérdidas económicas sufridas por la flota como consecuencia de la expansión del alga asiática y de la falta de medidas compensatorias por parte de las administraciones.

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, su presidenta, Carmen Díaz, ha asegurado que el sector lleva más de una década soportando un lucro cesante que, a su juicio, debe ser asumido por quienes no han dado una respuesta efectiva al problema. “Si en vía administrativa no nos escuchan, acudiremos a los tribunales, sin miedo a nada ni a nadie”, ha advertido la representante de la federación.

FENAPA denuncia el “abandono” de la pesca artesanal

Carmen Díaz ha acusado tanto al Gobierno central como a la Junta de Andalucía de incumplir sus compromisos con la flota artesanal. La presidenta de FENAPA sostiene que las administraciones centran sus prioridades en proyectos relacionados con la economía azul o la energía eólica marina, mientras los pescadores continúan perdiendo capturas y caladeros.

“La pesca artesanal en Andalucía está totalmente abandonada”, ha afirmado Díaz, quien ha reclamado que los responsables políticos se sienten directamente con los profesionales del sector para acordar soluciones “efectivas y reales”. La representante pesquera ha mostrado una especial decepción con la Junta de Andalucía y con el consejero Ramón Fernández-Pacheco, al que reprocha no haber cumplido las promesas realizadas durante la campaña electoral.

Una reclamación por más de diez años de pérdidas

FENAPA trabaja en una reclamación patrimonial por el lucro cesante sufrido por las embarcaciones afectadas. Según Díaz, la falta de capturas, el desplazamiento de las especies y las restricciones pesqueras han reducido de forma continuada los ingresos de numerosas familias. “Llevamos más de diez años sufriendo estas pérdidas y alguien las tendrá que pagar”, ha señalado. La federación reclama indemnizaciones para los barcos que realmente mantienen su actividad y critica que algunas ayudas hayan beneficiado a embarcaciones que no se encuentran operativas. Díaz también ha relacionado el deterioro del sector con la contaminación procedente de aguas residuales y con la desaparición progresiva de caladeros.

Otra de las principales reivindicaciones de FENAPA es la creación de alternativas de pesca para toda la flota artesanal afectada, no solo para determinadas embarcaciones de la provincia de Cádiz. La federación cuestiona la resolución que permite capturar un atún por marea únicamente a algunos barcos y excluye a quienes se dedican habitualmente al pulpo, al marisqueo o a otras especies. Díaz ha recordado que las embarcaciones de artes menores son polivalentes y necesitan alternar diferentes modalidades para mantener su actividad. Según ha advertido, las actuales limitaciones podrían dejar fuera de las ayudas y autorizaciones a entre el 70% y el 90% de la flota afectada.

“Es una falta de respeto a la dignidad de las personas”, ha afirmado la presidenta de FENAPA, que insiste en que la federación acudirá a la Justicia si sus alegaciones no son atendidas por la vía administrativa.