Izquierda Unida llama a reeditar la coalición de izquierdas para las elecciones municipales del 2027 en Cádiz y Puerto Real

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Cádiz, Jorge Rodríguez, ha defendido la necesidad de reeditar una candidatura conjunta de las fuerzas de izquierda de cara a las próximas elecciones municipales. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, ha asegurado que el objetivo de este espacio político debe ser recuperar el Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, como ocurrió durante los mandatos de José María González ‘Kichi’.

Rodríguez considera que existen condiciones para reunir nuevamente a Adelante Andalucía, Izquierda Unida y otras organizaciones progresistas en una candidatura común. A su juicio, la ley electoral y el actual escenario político obligan a evitar la fragmentación del voto.

“Lo más viable, lo más lógico y lo más razonable es que se reedite esa coalición”, ha afirmado. Aunque ha reconocido que deben respetarse las decisiones internas de cada formación, sostiene que la izquierda alternativa no tiene “más remedio” que concurrir unida.

“Sería imperdonable” dividir el voto de la izquierda en Cádiz

El coordinador provincial de IU ha advertido de que la presencia de tres o cuatro candidaturas progresistas podría repetir escenarios en los que la división electoral termina beneficiando a la derecha.

“Que la derecha o la extrema derecha sigan gobernando sería imperdonable para nuestras organizaciones”, ha señalado Rodríguez, quien considera que la mayoría de los votantes de izquierda de Cádiz desea una candidatura unitaria.

La posible reedición de la coalición será uno de los principales asuntos del nuevo curso político, marcado por los movimientos internos de los partidos y la preparación de las elecciones municipales de 2027.

IU abre la puerta a Barroso en Puerto Real

Jorge Rodríguez también ha analizado el escenario político de Puerto Real ante la posible vuelta del exalcalde José Antonio Barroso. Aunque ha señalado que todavía no le ha escuchado confirmar expresamente su candidatura, reconoce que continúa siendo un actor político relevante en el municipio.

El dirigente de IU ha hecho suyo el mensaje de la alcaldesa, Aurora Salvador, y ha invitado a Barroso y a cualquier otra persona que quiera “sumar a la izquierda” a participar en el proyecto de la actual confluencia.

Rodríguez ha defendido el trabajo del Gobierno municipal en minoría y ha recordado que la unión de distintas organizaciones permitió recuperar la Alcaldía de Puerto Real. El planteamiento de Izquierda Unida, ha explicado, pasa por reeditar esa coalición y mantener la colaboración con Adelante Andalucía.

Críticas al PSOE por abandonar el Gobierno de Sanlúcar

Durante la entrevista, el coordinador provincial de IU ha calificado de “tremendo error” la salida del PSOE del Gobierno municipal de Sanlúcar de Barrameda, una decisión que dejó a la alcaldesa, Carmen Álvarez, gobernando en minoría.

Rodríguez considera que el pacto estaba condicionado por las diferencias personales entre la alcaldesa y el socialista Víctor Mora. Según ha afirmado, el PSOE antepuso las posiciones de su antiguo alcalde al proyecto político y al acuerdo de gobierno alcanzado con Izquierda Unida.

También ha acusado a los socialistas de mantener una colaboración continuada con el Partido Popular y Vox desde la oposición, al no apoyar presupuestos, cuentas ni proyectos de inversión. A su juicio, esta estrategia únicamente puede beneficiar a la derecha.

El dirigente de IU ha puesto como ejemplo el debate sobre la municipalización de la ayuda a domicilio. Ha criticado que el PSOE reclame ahora esta medida desde la oposición después de no haberla impulsado durante sus años al frente del Ayuntamiento.

Rodríguez denuncia la “judicialización” de la política en Medina Sidonia

Jorge Rodríguez se ha referido además a la situación política de Medina Sidonia, donde considera que la oposición está intentando bloquear la acción del Gobierno municipal mediante denuncias y solicitudes constantes de documentación.

El coordinador provincial ha advertido de que esta estrategia genera temor entre funcionarios y técnicos municipales, dificulta la tramitación de proyectos y puede afectar a subvenciones, actividades culturales, celebraciones y otras iniciativas locales.

Rodríguez ha acusado al PSOE de intentar “judicializar la política” en lugar de presentar propuestas y debatir sus iniciativas en los plenos. “Ese camino es muy peligroso”, ha advertido.