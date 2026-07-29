Puerto Real organiza visitas guiadas al nuevo Mercado de Abastos desde el 31 de julio

El Ayuntamiento de Puerto Real pondrá en marcha a partir del 31 de julio un programa de visitas guiadas al nuevo Mercado de Abastos, una iniciativa impulsada por la Delegación de Turismo para que vecinos y visitantes puedan conocer las instalaciones tras la finalización de la primera fase de las obras de rehabilitación.

Las visitas se desarrollarán todos los lunes y jueves, con dos pases diarios a las 10:00 y a las 11:00 horas. Cada recorrido contará con un máximo de diez participantes, con el objetivo de facilitar una visita más cercana y ordenada por el interior del edificio.

Cómo reservar una visita al Mercado de Abastos

La participación será gratuita, aunque será obligatorio realizar una inscripción previa. Las reservas podrán formalizarse a través del teléfono 856 213 362 o mediante el correo electrónico turismo@puertoreal.es. El Ayuntamiento ha advertido de que no se permitirá el acceso a las personas que no hayan reservado previamente su plaza. Tampoco estará autorizada la entrada de animales por motivos de seguridad, salvo en el caso de los perros guía. El recorrido estará adaptado para personas con movilidad reducida.

El mercado más antiguo de Andalucía

El Mercado de Abastos de Puerto Real está considerado el más antiguo de Andalucía y acaba de concluir la primera fase de su rehabilitación. Esta actuación se ha desarrollado dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado de Puerto Real y ha sido cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dentro del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

El proyecto continuará con una segunda fase destinada al acondicionamiento del edificio. Esta nueva intervención estará financiada también con fondos FEDER, en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y del Plan de Actuación Integrado “Puerto Real Ciudad Viva”.