Arrancan las obras del nuevo Pabellón Fernando Portillo de Cádiz 18 años después de su cierre

Las obras del nuevo Pabellón Fernando Portillo de Cádiz han comenzado este lunes con la colocación de la primera piedra, 18 años después del cierre de las antiguas instalaciones. El proyecto cuenta con una inversión de 19,1 millones de euros, de los que cinco serán aportados por la Diputación Provincial de Cádiz.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, ha presidido el acto acompañado por la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez; el vicepresidente primero de la institución provincial, Juancho Ortiz; el teniente de alcalde de Urbanismo, José Manuel Cossi; y el concejal de Deportes, Carlos Lucero. También han participado representantes vecinales, comerciantes, entidades y clubes deportivos de la ciudad.

Bruno García ha defendido que el nuevo equipamiento permitirá recuperar un solar abandonado y revitalizar los barrios del entorno. “Hoy comienza a hacerse realidad un proyecto muy importante para la ciudad, especialmente para el deporte base, pero también para los vecinos y comerciantes”, ha señalado.

El alcalde ha asegurado que la financiación del proyecto está garantizada y ha destacado la aportación de cinco millones de euros de la Diputación de Cádiz. A su juicio, el inicio de las obras permite cerrar “otra de las grandes heridas” pendientes de la ciudad.

Un pabellón con más de 2.100 asientos

El nuevo Fernando Portillo tendrá un aforo máximo de 2.105 espectadores. El graderío inferior contará con 1.042 plazas, el superior con otras 310 y se instalará un graderío extensible con capacidad para 728 personas. También se reservarán 25 puestos para prensa. La zona deportiva dispondrá de una pista longitudinal para fútbol sala y balonmano, tres pistas transversales y una longitudinal de baloncesto, además de tres pistas de voleibol.

El proyecto incluye seis vestuarios independientes para los equipos y otros tres destinados a árbitros. La pista principal estará construida con tarima de madera de haya y las instalaciones estarán diseñadas principalmente para el deporte base y los clubes gaditanos, aunque también podrán acoger competiciones de mayor nivel.

Un aparcamiento subterráneo con 389 plazas

La actuación contempla además la construcción de un aparcamiento de tres plantas subterráneas con capacidad para 389 vehículos. Parte de estas plazas se reservará para los residentes del entorno. En la esquina de las calles Brunete y Ciudad de Santander se habilitará también una superficie comercial de algo más de 263 metros cuadrados.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, ha destacado el impacto social del proyecto por su capacidad para generar empleo, dinamizar el comercio y ampliar la oferta de aparcamiento. Martínez ha defendido la colaboración entre administraciones y ha situado el Pabellón Portillo entre los grandes proyectos que se han reactivado en Cádiz, junto a las actuaciones iniciadas en Valcárcel y Rosario.