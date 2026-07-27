Correos mantendrá abierta la oficina del Río San Pedro en Puerto Real

Correos no cerrará la oficina situada en la avenida Quinto Centenario, en la barriada del Río San Pedro. La dirección territorial de la empresa pública en Andalucía ha comunicado al Ayuntamiento de Puerto Real que mantendrá abierta la sucursal número 11519, cuyo cierre estaba previsto inicialmente para el pasado 30 de junio.

La decisión llega después de varias semanas de movilización vecinal, institucional y política en defensa del servicio postal. Correos había planteado trasladar la actividad de esta oficina a la sucursal de la plaza Blas Infante, en el centro del municipio, debido al descenso de la actividad registrado en el Río San Pedro.

El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real aprobó en junio, por unanimidad, una moción para exigir la rectificación de la medida. Representantes de todos los grupos políticos participaron además en una concentración vecinal celebrada frente a la oficina bajo el lema “No al cierre de la oficina de Correos”.

El mantenimiento de la sucursal garantiza la continuidad del servicio postal en una barriada situada a casi cinco kilómetros del centro urbano. La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha destacado la unión de vecinos, asociaciones, partidos políticos y administraciones para evitar un cierre que, según ha señalado, habría provocado importantes dificultades de desplazamiento.

Salvador ha agradecido a Correos su reacción y la rectificación de la decisión tras conocer las características y necesidades de la barriada del Río San Pedro.