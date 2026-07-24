La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda reivindica el desdoble de la A-471: "Es una vía fundamental"

La alcaldesa de Sanlúcar de Barrameda, Carmen Álvarez, ha hecho balance en los micrófonos de Onda Cero de sus tres primeros años al frente del Ayuntamiento, un mandato que ha estado marcado por la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE, el impulso a proyectos que permanecían bloqueados y la reivindicación de mejores infraestructuras para la Costa Noroeste de Cádiz. Durante la entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, la regidora defendió la gestión realizada por su equipo y aseguró que, tras la salida del PSOE del Ejecutivo municipal, el Ayuntamiento ha conseguido "desatascar" actuaciones que llevaban años pendientes.

Entre las principales actuaciones destacadas por la alcaldesa figura la finalización de las obras de la Cárcel Real, un proyecto financiado con fondos europeos que, según explicó, se encontraba paralizado y obligó al Ayuntamiento a buscar más de un millón de euros adicionales para completar la actuación. También subrayó los avances en el futuro Parque Mirador de Pino Alto, una inversión cercana a los 1,5 millones de euros cuyo convenio con el Ministerio para la Transición Ecológica ha sido modificado para hacer viable su ejecución.

Otro de los proyectos que verá la luz en los próximos días será el Centro de Interpretación de la Primera Vuelta al Mundo, ubicado en el conocido Castillito de Bajo de Guía. "Creo que Sanlúcar se merece tener el primer centro de interpretación de esta índole y que llevaba mucho tiempo paralizado", afirmó la alcaldesa.

Vivienda pública y mejoras en los barrios

Álvarez también puso el foco en la política de vivienda, anunciando la construcción de ocho viviendas municipales destinadas al alquiler social, financiadas íntegramente con recursos del Ayuntamiento. Además, defendió las actuaciones de mejora realizadas en diferentes barriadas, incluyendo asfaltado de calles, mantenimiento de colegios, renovación de instalaciones deportivas y trabajos de conservación urbana.

La alcaldesa aseguró que la limpieza viaria ha mejorado durante el mandato gracias a la renovación de la maquinaria municipal. Entre las inversiones realizadas destacó la adquisición de tres nuevos camiones de recogida de residuos y tres barredoras. Álvarez recordó que la limpieza en Sanlúcar está gestionada íntegramente por empresas públicas municipales y reconoció que el incremento de población durante el verano supone un importante esfuerzo económico para el Ayuntamiento.

"Sanlúcar multiplica su población en verano y todo ese esfuerzo se hace con recursos municipales, sin ayudas específicas de otras administraciones", señaló. La regidora también apeló a una mayor concienciación ciudadana sobre el reciclaje y la correcta gestión de los residuos.

Descenso del desempleo y apuesta por la inversión

En materia económica, Carmen Álvarez destacó el descenso del paro registrado durante su mandato y lo relacionó con el impulso de obras municipales, la agilización de licencias urbanísticas y los programas de formación y empleo.

Según explicó, la actividad urbanística y la inversión pública están contribuyendo a generar nuevas oportunidades laborales en la ciudad.

La alcaldesa denuncia la "judicialización" de la política

Durante la entrevista también se refirió a la situación política del Ayuntamiento y a los procedimientos judiciales abiertos relacionados con miembros del Gobierno municipal. Álvarez aseguró que afrontan estos procesos con tranquilidad y defendió la actuación de su equipo. "La justicia esclarecerá los hechos y nosotros colaboraremos en todo lo que sea necesario", afirmó. Asimismo, acusó a la oposición de intentar frenar la acción del Gobierno municipal mediante la judicialización de la política.

La alcaldesa aprovechó su paso por Onda Cero para reclamar inversiones en infraestructuras que mejoren la movilidad de la comarca. Aunque valoró positivamente el anuncio del tercer carril de la AP-4, insistió en que la principal reivindicación de Sanlúcar pasa por el desdoble de la carretera A-471, que conecta la ciudad con Sevilla a través de Trebujena y Lebrija. Según explicó, se trata de una vía con elevada intensidad de tráfico y numerosos accidentes que resulta fundamental para el turismo, el transporte agrícola, la pesca y la conexión de la Costa Noroeste con el resto de Andalucía. "La A-471 necesita un desdoble. Es una carretera muy transitada y estratégica para el desarrollo económico de nuestra comarca", concluyó.