San Fernando consolida su Feria del Carmen y de la Sal con alta afluencia y fuerte impacto económico

La Feria del Carmen y de la Sal 2026 ha cerrado una nueva edición con una elevada participación, buenos resultados para caseteros y hosteleros y una creciente proyección exterior. El Ayuntamiento de San Fernando considera consolidado el modelo impulsado durante los últimos años, con una programación que ha llenado conciertos y actividades tanto durante el día como por la noche.

Uno de los momentos más destacados fue la retransmisión de la final del Mundial de fútbol en el Auditorio del Parque Almirante Laulhé, donde cerca de 5.000 personas siguieron la victoria de España. La celebración se extendió también por las casetas, muchas de las cuales instalaron televisores para ver el encuentro, convirtiendo el cierre de la Feria en una fiesta colectiva.

El dispositivo municipal permitió que la cita transcurriera sin incidentes graves, con servicios especiales de seguridad, limpieza y transporte. Durante los días de Feria se recogieron 38.770 kilos de residuos y se reciclaron 12.936 kilos de vidrio, mientras que la gratuidad de los autobuses urbanos y la ampliación de las conexiones con Cádiz y Chiclana facilitaron el acceso al recinto.

El Ayuntamiento destaca además el impacto económico de la Feria en casetas, bares, comercios y establecimientos del centro, así como su alcance promocional en redes sociales, donde los contenidos municipales superaron las 500.000 visualizaciones. El próximo reto será trasladar este modelo al futuro recinto del Parque de La Magdalena, donde la Feria iniciará una nueva etapa.