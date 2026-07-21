Lorena Garrón acusa al PP de “inutilidad” por el retraso de la megafonía en las playas

La nueva portavoz de Adelante Izquierda Gaditana en el Ayuntamiento de Cádiz, Lorena Garrón, ha acusado al Gobierno municipal del Partido Popular de haber perdido tres años en la tramitación del nuevo contrato del servicio urbano de autobuses. En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, Garrón ha explicado que su formación todavía no había recibido el expediente completo del pliego y que, por tanto, aún no podía adelantar el sentido de su voto.

La portavoz ha denunciado que el Gobierno local acostumbra a facilitar este tipo de documentación con poco margen antes de los plenos, pese a tratarse de expedientes amplios que requieren tiempo para ser estudiados y contrastados con los colectivos afectados. “Se va tarde con el pliego de autobuses y con el problema que tenemos de transporte público”, ha señalado Garrón, quien ha enumerado las averías, la falta de aire acondicionado y los problemas de las rampas destinadas a personas con movilidad reducida.

Adelante acusa al PP de desechar el trabajo del anterior Gobierno

Garrón ha defendido que el anterior Ejecutivo municipal dejó avanzado el nuevo modelo de transporte urbano antes de abandonar el Ayuntamiento en 2023. Según su versión, el Partido Popular optó por comenzar de nuevo la tramitación y apartó buena parte del trabajo realizado durante el mandato anterior, pese a que el nuevo documento incorporaría pocos cambios. La portavoz considera que esta decisión ha supuesto “un tiempo perdido muy importante para la ciudad” y ha retrasado una renovación que reclaman tanto los usuarios como los trabajadores del servicio. Adelante Izquierda Gaditana había mantenido recientemente una reunión con la plantilla de autobuses, cuyos representantes trasladaron a la formación distintas quejas sobre sus condiciones laborales y el funcionamiento del transporte urbano.

Otro de los asuntos abordados durante la entrevista ha sido la falta de megafonía en las playas de Cádiz en pleno mes de julio. Lorena Garrón ha calificado la situación de “muy grave” y ha advertido de los problemas que puede ocasionar en casos como la pérdida de menores o la necesidad de trasladar avisos de seguridad a los usuarios. La portavoz ha recordado el caso reciente de una niña que se perdió en La Caleta y tuvo que ser acompañada por trabajadores de la playa mientras se localizaba a su familia. “Es impresentable que estemos a mitad de julio y todavía no haya megafonía”, ha afirmado Garrón, quien ha rechazado que el retraso pueda justificarse únicamente por las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público. El alcalde de Cádiz, Bruno García, había explicado anteriormente en Onda Cero que los procedimientos de contratación y los plazos administrativos habían retrasado la prestación del servicio. Garrón considera, sin embargo, que el Gobierno municipal debe anticiparse a estos trámites y resolverlos a tiempo. “Si hay un problema, resuélvalo; para eso está gobernando”, ha respondido.

La portavoz también se ha referido a la situación del servicio de ayuda a domicilio y a la posibilidad de que sea asumido en el futuro por la empresa municipal Cádiz 2000. El alcalde había anunciado que el Ayuntamiento estudiará este modelo cuando finalice el contrato actual y que ya se están solicitando ofertas para elaborar los informes necesarios. Garrón ha defendido que el anterior Gobierno municipal dejó iniciados los trámites para la municipalización y ha acusado al Partido Popular de no querer completar el proceso por una decisión política. La representante de Adelante también ha cuestionado la mejora salarial de alrededor de 200 euros mencionada por Bruno García. Según ha señalado, este incremento deriva de una modificación impulsada por la Junta de Andalucía y las trabajadoras continúan denunciando dificultades para cobrar y ejercer sus derechos laborales. Garrón ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, donde el servicio se presta a través de una empresa municipal.

Críticas por las condiciones de las plantillas externalizadas

Durante la entrevista, Lorena Garrón ha ampliado sus críticas a otros servicios municipales y empresas contratistas, entre ellas las encargadas de la limpieza de las dependencias públicas, la limpieza viaria y el mantenimiento de parques y jardines. La portavoz considera que las plantillas vinculadas directa o indirectamente al Ayuntamiento atraviesan unas condiciones laborales especialmente difíciles. También ha recordado las protestas que las trabajadoras de la limpieza de las dependencias municipales mantienen frente al Ayuntamiento para reclamar garantías ante el proceso de adjudicación del nuevo contrato. Garrón ha acusado al Ejecutivo del PP de no adoptar medidas suficientes para mejorar las condiciones de las personas que trabajan en servicios dependientes del Consistorio.

Adelante decidirá en septiembre su candidatura en Cádiz

Preguntada por la persona que encabezará la candidatura de Adelante Andalucía en las próximas elecciones municipales, Garrón ha evitado adelantar nombres. La formación celebrará en septiembre una asamblea andaluza en la que analizará su estrategia electoral y los pasos que dará en Cádiz, en la provincia y en el resto de Andalucía. La portavoz ha insistido en que la elección será colectiva y asamblearia. “Hasta entonces os dejamos con la duda”, ha concluido. Lorena Garrón asumió recientemente la portavocía de Adelante Izquierda Gaditana, una responsabilidad que ya ejerció durante dos años en la etapa de José María González al frente del Ayuntamiento de Cádiz.