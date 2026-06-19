Puerto Real da el primer paso para recuperar el Pabellón del Paseo Marítimo

El Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado el impulso definitivo a la rehabilitación del Pabellón Municipal de Deportes del Paseo Marítimo, una de las instalaciones más demandadas por la ciudadanía y cerrada desde mayo de 2022. La alcaldesa, Aurora Salvador Colorado, ha informado de que el Consistorio destinará a este proyecto los fondos del Plan Marcha de la Diputación de Cádiz, a los que se sumarán recursos propios municipales, con el objetivo de iniciar una primera fase de actuación valorada en torno a 1,3 millones de euros.

Desde el equipo de gobierno se subraya que la recuperación del pabellón ha sido “un compromiso firme desde el inicio del mandato” y que este paso supone un avance decisivo para devolver a los vecinos y vecinas una instalación clave para el deporte local. El objetivo municipal es recuperar progresivamente el edificio, evitando su demolición y apostando por una rehabilitación integral que permita conservar el inmueble, modernizar sus prestaciones y adaptarlo a las necesidades actuales de clubes, deportistas y usuarios.

La actuación completa podría alcanzar los 3,5 millones de euros, una cifra que, según el Ayuntamiento, sería significativamente inferior al coste que supondría levantar un nuevo edificio. Los estudios técnicos más recientes, realizados en colaboración con la Diputación Provincial, apuntan a la necesidad de intervenir principalmente en la estructura superior y en elementos interiores, mientras que la base del edificio no presenta daños relevantes.