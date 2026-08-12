Electricidad de Puerto Real informa de cortes el próximo 17 de agosto

Electricidad de Puerto Real realizará el próximo lunes 17 de agosto varios cortes programados de suministro por trabajos de mantenimiento, ampliación y mejora de sus instalaciones.

De 08:00 a 09:30 horas

Avenida de Cádiz: números 8 al 14, pares.

Calle Huelva: números 1 y 2.

Calle Vejer.

Entorno de la parroquia María Auxiliadora.

De 10:30 a 12:00 horas

Calle Andrómeda: números 3 al 79, impares.

Calle Galaxia: números 1 al 13, impares.

Calle Marte: números 1 al 67, impares.

Calle Mercurio: números 2 al 48, pares.

Calle Saturno: números 1 al 14.

Calle Tierra: números 8 al 116, pares.

De 12:30 a 13:30 horas

Calle Cruz de la Degollada, 51 - Portal 4.

Calle Cruz de la Degollada, 51¹ - Portal 4.

Calle Cruz de la Degollada, 51 - Portal 2.

Calle Cruz de la Degollada, 51¹ - Portal 2.

Calle Cruz de la Degollada, 51 - Portal 3.

Calle Cruz de la Degollada, 51¹ - Portal 3.

Calle Cruz de la Degollada, 51 - Portal 5.

Calle Cruz de la Degollada, 53 - Portal 2.

De 13:30 a 14:30 horas

Calle Cruz de la Degollada, 53 - Portal 3.

Calle Cruz de la Degollada, 53 - Portal 5.

Calle Cruz de la Degollada, 53 - Portal 4.

Calle Cruz de la Degollada, 51 - Portal 1.

Calle Cruz de la Degollada, 51¹ - Portal 1.

Electricidad de Puerto Real advierte de que las interrupciones y la reposición del suministro podrán realizarse sin previo aviso dentro de los horarios establecidos.