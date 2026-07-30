CCOO impugna ante el TSJA el convenio del metal de Cádiz por presuntas irregularidades

Comisiones Obreras ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una demanda para impugnar el convenio colectivo del metal de la provincia de Cádiz. El sindicato considera que durante la tramitación del acuerdo se produjeron irregularidades y modificaciones que no se corresponden con lo negociado inicialmente.

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, el secretario provincial de Industria de CCOO, Pedro Lloret, ha explicado que la demanda afecta a varios artículos del convenio —entre ellos los números 10, 19, 20 y 25— y a distintas disposiciones. La decisión se ha adoptado tras el análisis realizado por la federación sindical y sus servicios jurídicos.

CCOO denuncia cambios sin contar con la mesa negociadora

Según Lloret, algunas partes del texto definitivo fueron modificadas sin la participación de Comisiones Obreras, pese a formar parte de la mesa de negociación. El sindicato sostiene que la patronal y UGT volvieron a reunirse posteriormente y publicaron un convenio con cambios que no reflejaban lo acordado.

“Se sentaron a espaldas de Comisiones Obreras y de la clase trabajadora del metal”, ha afirmado el representante sindical, quien asegura que las quejas recibidas por parte de los trabajadores llevaron a la organización a revisar el documento y acudir a los tribunales. CCOO considera que el contenido de los artículos cuestionados debería mantener el sentido y las condiciones establecidas en el convenio anterior, en lugar de incorporar las modificaciones posteriormente publicadas.

¿Qué ocurrirá si se anula parte del convenio del metal?

El sindicato evita anticipar el alcance que podría tener la demanda y prefiere esperar al pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En caso de que la Justicia considere irregulares los artículos denunciados, CCOO plantea volver a sentarse en la mesa para negociar esas materias.

“Acataremos lo que diga el juzgado y, a partir de ahí, tomaremos una decisión y valoraremos lo que ocurra”, ha señalado Lloret. La impugnación abre así un nuevo capítulo en el conflicto del metal de Cádiz, después de las protestas que acompañaron la negociación del convenio y de las discrepancias mantenidas entre las organizaciones sindicales.

Críticas a la duración del convenio hasta 2030

Comisiones Obreras también cuestiona la larga vigencia del acuerdo, firmado hasta más allá de 2030. Para el sindicato, esta duración ofrece estabilidad a las empresas, pero puede resultar perjudicial para los trabajadores si las condiciones económicas y laborales cambian durante los próximos años. Lloret ha calificado esta extensión temporal como una decisión preocupante y ha avanzado que será otro de los asuntos que el sindicato deberá abordar más adelante. La resolución judicial determinará ahora si las modificaciones denunciadas se ajustaron al procedimiento de negociación y si el convenio colectivo del metal de Cádiz puede mantenerse en sus términos actuales.