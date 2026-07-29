El Ayuntamiento de El Puerto denuncia impagos de Óbolo a las trabajadoras de ayuda a domicilio

El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María y la empresa Óbolo continúa abierto. Después de que la mercantil negara mantener deudas con las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, el Gobierno municipal ha salido al paso para asegurar que existen cantidades pendientes de pago correspondientes a nóminas, pagas extraordinarias y pluses salariales. El portavoz municipal, Javier Bello, ha explicado en declaraciones a Onda Cero que el Ayuntamiento ha cumplido con todas sus obligaciones económicas durante los más de dos años en los que la empresa ha prestado el servicio. "Hemos cumplido con todos y cada uno de los pagos en tiempo y forma", ha afirmado.

Según Bello, la empresa pretendía que las facturas fueran abonadas prácticamente de manera anticipada, algo incompatible con los procedimientos administrativos. "Hasta que el técnico municipal no certifica que el servicio se ha prestado correctamente no puede realizarse el pago", ha señalado. El portavoz del Gobierno local ha asegurado que la empresa llegó a comunicar al Ayuntamiento que no podría pagar las nóminas de las trabajadoras si no se abonaban las facturas con carácter inmediato.

"Ha habido meses en los que las trabajadoras han cobrado con diez o doce días de retraso", ha explicado Bello, quien ha señalado que estas situaciones fueron recurrentes durante la vigencia del contrato. Además, sostiene que las representantes de la plantilla trasladaron al Consistorio que las cantidades percibidas variaban cada mes sin una explicación clara sobre los conceptos salariales abonados.

Una deuda que podría supera los 30.000 euros

Según los datos facilitados al Ayuntamiento por el comité de empresa, las denuncias ya presentadas ante la Inspección de Trabajo suman alrededor de 30.000 euros en cantidades pendientes de pago. No obstante, desde el Gobierno municipal no descartan que esta cifra pueda incrementarse si otras trabajadoras deciden reclamar las cantidades que consideran adeudadas. Entre los conceptos pendientes figuran, según el Ayuntamiento, cantidades correspondientes a los meses de junio y julio, la paga extraordinaria de julio de 2024 abonada incorrectamente y diversos pluses contemplados en el convenio colectivo.

El Consistorio también ha confirmado que Óbolo ha solicitado la devolución inmediata del aval depositado y el abono de la última factura pendiente del contrato. Sin embargo, el Gobierno municipal ha advertido de que no procederá al pago mientras no se regularice la situación con las trabajadoras. "Una vez que se cumpla con ellas, trabajaremos tanto en devolver el aval como en pagar las últimas facturas", ha señalado Bello.

Avanza El Puerto ya presta el servicio

La ayuda a domicilio de El Puerto de Santa María es gestionada desde el pasado mes de julio por la empresa municipal Avanza El Puerto, después de que el Ayuntamiento optara por municipalizar el servicio ante los problemas registrados durante los últimos años. El objetivo, según el Gobierno local, es garantizar la estabilidad laboral de las auxiliares y ofrecer una mejor atención a los usuarios. "Son las personas que cuidan a nuestros mayores y necesitan la tranquilidad suficiente para desarrollar su trabajo", ha destacado el portavoz municipal.

En su primer mes al frente del servicio, Avanza El Puerto ha abierto la convocatoria de 60 nuevas plazas de auxiliares de ayuda a domicilio y prevé ampliar la atención a otros 200 usuarios y usuarias del municipio. El conflicto con la anterior adjudicataria continúa abierto y el Ayuntamiento no descarta acudir a la vía judicial si fuera necesario para defender los intereses de las trabajadoras y del servicio municipal.