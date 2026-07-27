Chiclana renovará su transporte urbano: 22 autobuses de biogás y 15 líneas

El Ayuntamiento de Chiclana ha sacado a licitación el nuevo servicio de transporte urbano colectivo, después de que el Pleno municipal aprobara el correspondiente pliego de condiciones. El contrato cuenta con un valor estimado de 29,6 millones de euros, tendrá una duración de diez años y supondrá un coste medio anual de 2,8 millones.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta las 13:30 horas del próximo 17 de agosto. El servicio se financiará mediante la venta de billetes y abonos, mientras que el Ayuntamiento aportará la cantidad necesaria para completar el coste total. El delegado municipal de Movilidad, José Vera, calcula que el nuevo contrato podría estar en funcionamiento en aproximadamente un año, ya que la adjudicataria dispondrá de seis meses desde la firma para ponerlo en marcha.

Un mínimo de 22 autobuses y 15 líneas urbanas

El nuevo modelo contará con 15 líneas regulares, además de los servicios especiales que puedan incorporarse conforme evolucionen las necesidades de la ciudad. La empresa adjudicataria deberá disponer de un mínimo de 22 vehículos: 14 autobuses de mayor tamaño y ocho microbuses, todos ellos impulsados por biogás y sujetos a una renovación progresiva.

El pliego establece también una plantilla mínima de 34 trabajadores, formada por 27 conductores, un inspector, tres mecánicos, dos administrativos y un jefe de servicio. El coste de personal representará cerca de la mitad de la inversión prevista. La adjudicataria asumirá, además, la gestión de la estación de autobuses dentro del horario inicialmente establecido, que podrá ampliarse mediante las mejoras presentadas en la oferta.

Las tarifas seguirán dependiendo del Ayuntamiento

José Vera ha aclarado que las tarifas del transporte urbano seguirán aprobándose anualmente en el Pleno municipal y no dependerán de la empresa que resulte adjudicataria. Lo mismo sucederá con las tarjetas monedero y las bonificaciones destinadas a estudiantes y personas mayores.

Desde el Ayuntamiento defienden que el nuevo contrato permitirá mejorar el servicio público y adaptarlo al crecimiento de la demanda. Los autobuses urbanos de Chiclana superaron el millón de pasajeros durante los años 2023, 2024 y 2025, una vez recuperada la actividad tras la pandemia.