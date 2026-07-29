Los empresarios de Cádiz cargan contra el retraso del desdoble de la AP-4: "¿Siete años para 34 kilómetros es serio?"

La Confederación de Empresarios de Cádiz (CEC) ha vuelto a alzar la voz para denunciar el déficit histórico de infraestructuras que sufre la provincia. Tras conocerse los detalles del estudio informativo sobre la ampliación de la AP-4, los empresarios consideran insuficientes las actuaciones previstas y critican los plazos planteados por el Ministerio de Transportes.

El responsable de Relaciones Institucionales de la CEC, José Andrés Santos, ha asegurado en Onda Cero que la organización empresarial se siente "francamente decepcionada" con la situación actual. "Estamos indignados", ha afirmado al conocer que el tramo que se proyecta ampliar no estaría operativo hasta el año 2033.

"Lo advertimos hace doce años"

Santos ha recordado que la patronal gaditana ya advirtió en su día de la necesidad de acometer mejoras en las conexiones viarias cuando se reclamaba la eliminación del peaje de la antigua autopista Sevilla-Cádiz. "Hace doce años dijimos que o se desdoblaba la Nacional IV o pasaría lo que está pasando", ha señalado.

El representante empresarial sostiene que el incremento del tráfico que actualmente se registra en el tramo sevillano de la AP-4 acabará trasladándose también a los tramos que afectan a la provincia gaditana. "Si hoy el 30% de mayor tráfico se está produciendo allí, dentro de siete años estará todavía más pronunciado", ha advertido.

Cádiz, lastrada por la falta de infraestructuras

La Confederación de Empresarios insiste en que las carencias en materia de infraestructuras continúan condicionando el crecimiento económico de la provincia. En este sentido, Santos ha señalado que Cádiz no solo tiene pendientes mejoras en las carreteras, sino también en el ferrocarril, las conexiones eléctricas o los recursos hídricos.

"No crecemos más rápido y no bajan antes las cifras de desempleo porque las infraestructuras no nos acompañan", ha asegurado. El representante empresarial ha destacado además que Cádiz es una de las provincias más pobladas de España y ha lamentado que, "después de 45 años de democracia", todavía no disponga de una conexión completa por autovía entre Madrid y la capital gaditana.

La CEC reclama tramitar las obras por la vía de urgencia

La patronal gaditana considera que la situación requiere una actuación inmediata por parte del Gobierno central y reclama que las obras pendientes se tramiten por la vía de urgencia. "Esto no se trata de que ojalá sea rápido. Esto se demuestra con trámites de urgencia, que para eso está previsto en la ley cuando son casos de urgencia", ha defendido Santos.

Asimismo, ha cuestionado que la ejecución de poco más de una treintena de kilómetros pueda prolongarse durante siete años. "¿Qué esperamos, que haya un gran accidente y un drama de verdad? ¿Siete años para terminar 34 kilómetros? ¿Esto es serio?", se ha preguntado.

Desde la Confederación de Empresarios advierten de que el crecimiento económico de la provincia pasa necesariamente por mejorar sus infraestructuras y reclaman que Cádiz deje de ocupar un lugar secundario en las inversiones estatales destinadas a las comunicaciones y la movilidad.