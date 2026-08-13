Barbate reclama medidas urgentes para mejorar la seguridad en la carretera hacia Zahara

El Ayuntamiento de Barbate volverá a trasladar a la Junta de Andalucía su preocupación por la seguridad vial en el tramo de la A-2231 a su paso por El Cañillo, una zona que registra un importante aumento del tráfico y del tránsito de peatones durante los meses de verano.

El alcalde, Miguel Molina, considera necesario adoptar medidas que permitan mejorar la seguridad tanto de quienes circulan por esta carretera como de las personas que la cruzan para acceder a las pasarelas de la playa de Zahara de los Atunes. Entre las actuaciones que plantea el Ayuntamiento se encuentra el estudio de la instalación de pasos de peatones correctamente señalizados y de semáforos con pulsador en los puntos de acceso a las pasarelas.

Estas actuaciones, según el Consistorio, deberían contar previamente con los informes y autorizaciones del organismo competente en materia de carreteras. Barbate también propone analizar la instalación de rotondas u otras soluciones técnicas que permitan ordenar los accesos y los movimientos de vehículos y evitar maniobras que puedan generar situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento pide estudiar el tramo como travesía

Una de las principales peticiones de Barbate es que la Junta estudie la posible consideración de este tramo de la A-2231 como travesía, teniendo en cuenta el crecimiento turístico de la zona y el incremento de vehículos y peatones que se registra especialmente durante el verano.

Miguel Molina considera fundamental que los responsables de carreteras de la Junta conozcan sobre el terreno la situación que se produce en los días de máxima afluencia. El alcalde recuerda que se trata de una reivindicación histórica del municipio y asegura que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar con la administración autonómica, incluso estudiando fórmulas de colaboración, cesión o modificación de la titularidad del tramo dentro de los procedimientos legales.

Barbate pide una solución conjunta

El Ayuntamiento trasladará formalmente la petición a la Junta y solicitará un estudio técnico específico que analice la situación de la carretera y las diferentes alternativas para mejorar la seguridad vial. Molina insiste en que el objetivo no es generar un enfrentamiento con la Junta, sino encontrar una solución conjunta ante un problema que, según el Ayuntamiento, afecta directamente a vecinos y visitantes. "Esta es una reivindicación histórica de Barbate y vamos a seguir insistiendo hasta conseguir una solución", ha señalado el alcalde, que ha defendido la colaboración entre administraciones para afrontar las necesidades de seguridad de este punto de la provincia de Cádiz.