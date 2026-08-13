El taxi de Cádiz pide refuerzos de autobús para evitar el colapso tras los conciertos

El taxi de Cádiz afronta el verano con una elevada demanda, pero también con una reivindicación que lleva años sobre la mesa: la actualización de las tarifas. El presidente de Radio Taxi Cádiz Capital, Rafael Reyes, asegura que el sector lleva casi cuatro años esperando una revisión de los precios.

Reyes explica que los costes de actividad han aumentado durante este tiempo, especialmente por el precio del combustible, los vehículos y los seguros, mientras las tarifas permanecen sin cambios. El sector ya presentó hace más de un año y medio la documentación económica necesaria para justificar la subida, pero el procedimiento continúa pendiente de un informe jurídico.

"Trabajamos más y ganamos menos"

El presidente de Radio Taxi Cádiz Capital asegura que los profesionales están realizando más horas de trabajo, especialmente durante los periodos de mayor actividad, pero con unos ingresos que, según sostiene, no han evolucionado al mismo ritmo que los costes.

Reyes señala además que Cádiz mantiene unas de las tarifas de taxi más bajas y pone como ejemplo la carrera mínima, situada en torno a los 3,92-3,95 euros. Una cantidad que, afirma, sorprende incluso a los visitantes que utilizan el servicio durante el verano.

El sector confía ahora en que el expediente pueda avanzar en septiembre y que la actualización de las tarifas llegue antes de finalizar el año.

El taxi reclama más coordinación con los autobuses

La otra gran preocupación del sector tiene que ver con la movilidad durante los grandes acontecimientos. Rafael Reyes reclama una mayor coordinación entre el taxi y el servicio de autobús urbano, especialmente después de los conciertos que concentran a miles de personas.

Desde Radio Taxi Cádiz Capital consideran insuficiente que, una vez finalizados estos eventos, miles de asistentes tengan que recurrir prácticamente en exclusiva al taxi para regresar a sus casas. El sector reclama que el autobús urbano amplíe su servicio en esas noches y contribuya a absorber parte de la demanda.

Reyes defiende que la mejora del transporte público en Cádiz debe abordarse de forma global y que, si la ciudad quiere reforzar su condición de destino turístico, es necesario mejorar tanto el servicio de taxi como el resto de alternativas de movilidad.