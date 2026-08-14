Cortes de luz en Puerto Real el 20 de agosto: horarios y calles afectadas

Puerto Real tendrá este jueves 20 de agosto de 2026 varios cortes programados de suministro eléctrico debido a trabajos de mantenimiento, ampliación y mejora de las instalaciones de Electricidad de Puerto Real. En total, se han establecido tres franjas horarias, que afectarán a diferentes calles y zonas del municipio. La empresa advierte de que las interrupciones y reposiciones del suministro podrán realizarse sin previo aviso dentro del horario fijado.

Primer corte: de 08:00 a 09:30 horas

El primer corte se producirá entre las 08:00 y las 09:30 horas y afectará a suministros dependientes del centro de transformación Jardín Bahía.

Las zonas y calles afectadas serán:

Avenida Jardín Bahía, del número 0 al 2.

Calle Amapola, del número 1 al 43.

Calle Flores, del número 0 al 44, números pares.

Calle San Alejandro, del número 119 al 155, números impares.

Plaza Cojito Pavón.

Segundo corte: de 11:00 a 12:30 horas

El segundo corte está previsto entre las 11:00 y las 12:30 horas y afectará a suministros del centro de transformación Campuzano.

En este caso, las calles afectadas serán:

Avenida de la Constitución, números 64 al 68, pares.

Avenida José Saramago, número 43 y del 53 al 65, impares.

Avenida Vicente Alexandre, del 32 al 66, pares, y del 59 al 73, impares.

Calle Alhelí, números 4 al 6, pares, y número 1.

Calle Antonio Gala, del 30 al 54, pares, y números 41 y 43.

Calle Camino de Gamboa, números 1 y 4.

Calle Gabriel García Márquez, en la zona de las pistas deportivas.

Calle Octavio Paz, números 36 al 40, pares.

Tercer corte: de 13:00 a 14:30 horas

El último corte de la jornada tendrá lugar entre las 13:00 y las 14:30 horas, también en el entorno del centro de transformación Campuzano.

Las zonas afectadas serán:

Avenida de la Constitución, del número 28 al 62, pares.

Avenida José Saramago, del número 15 al 43, impares.

Calle Antonio Gala, del número 12 al 28, pares, y del 1 al 39, impares.

Calle Carlos Arniches, del número 2 al 19.

Calle Gabriel García Márquez, del 68 al 88, pares, y del 17 al 55, impares.

Calle Juan Ramón Jiménez, del número 30 al 42, pares.

Calle Octavio Paz, del número 15 al 45, impares.

Camino del Cura, incluyendo Aymara, Camino Cura, Camino Olmos, Dos Hermanas, Los Cántaros, Los Olmos 1, Sara y J. Gran Poder.

Carretera de Medina-Paterna, incluyendo Angelina, El Abeto, La Conchita, Laconch-C039, San Antonio y Santa Teresa.