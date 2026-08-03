Puerto Real recupera después de 17 años las subvenciones para entidades sin ánimo de lucro

El Ayuntamiento de Puerto Real ha recuperado, después de diecisiete años, la convocatoria pública de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro del municipio. Las ayudas correspondientes al ejercicio 2026 cuentan con una dotación global de 94.000 euros y están dirigidas a las organizaciones inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas.

La convocatoria forma parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2025-2027 y tiene como objetivo apoyar el funcionamiento y las actividades del tejido asociativo local, además de fomentar su colaboración con el Ayuntamiento en proyectos de interés público o social.

Podrán recibir financiación los proyectos, programas y actuaciones vinculados a los fines estatutarios de cada entidad y desarrollados entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2026. La delegada de Participación Ciudadana, Nazaret Ramírez, ha asegurado que la recuperación de estas subvenciones era “un paso vital” para fomentar el asociacionismo en Puerto Real. “Estamos muy orgullosas de haber podido retomar las subvenciones”, ha señalado la edil, quien ha animado a las entidades del municipio a participar en la convocatoria.

Las ayudas se distribuyen inicialmente entre diecisiete modalidades, entre ellas Servicios Sociales, Cooperación, Voluntariado, Feminismos, Medio Ambiente, Deportes, Salud, Turismo, Comercio, Educación y Participación Vecinal. La mayor partida corresponde a Servicios Sociales, con 10.000 euros. También se reservan 5.000 euros para Cooperación, Voluntariado, Medio Ambiente, Deportes, Participación Vecinal y Educación, respectivamente. En el ámbito cultural se establecen seis líneas específicas. Entre ellas figuran el fomento del cante por liviana y del patrimonio flamenco de Puerto Real, con 7.000 euros; la promoción de artistas emergentes, con 3.000 euros; y la conservación del patrimonio cultural y las tradiciones populares, con 5.000 euros.

La distribución económica entre modalidades podrá modificarse en función de las solicitudes recibidas y de su valoración, aunque se mantendrá el crédito global de 94.000 euros. Las entidades interesadas deberán presentar sus solicitudes por vía electrónica entre el 3 y el 14 de agosto, ambos inclusive. Cada asociación podrá concurrir con una única solicitud y un solo proyecto o actividad subvencionable. Las consultas podrán dirigirse a la Unidad Administrativa de Participación Ciudadana, en el Centro Administrativo Municipal, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas. También se ha habilitado el correo participacion.ciudadana@puertoreal.es y el teléfono 856 47 30 33.