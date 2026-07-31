El Ayuntamiento de El Puerto reverdecerá el centro y completará la recuperación del paseo de palmeras del Parque Calderón

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María pondrá en marcha dos proyectos para aumentar la presencia de vegetación en el centro y culminar la recuperación del paseo de palmeras del Parque Calderón. Ambas actuaciones se financiarán con cargo al Plan Cádiz Marcha+ 2026. El alcalde, Germán Beardo, ha presentado estas iniciativas como parte de una estrategia destinada a mejorar el espacio público, recuperar enclaves emblemáticos y avanzar hacia un modelo urbano más sostenible y adaptado a las necesidades de los vecinos.

La primera actuación consistirá en un plan de reverdecimiento del centro de la ciudad. El proyecto contempla nuevas plantaciones en aquellos espacios donde resulte viable desde el punto de vista técnico y urbanístico. El Ayuntamiento priorizará especies adaptadas al clima local, con un consumo reducido de agua y capacidad para generar sombra, favorecer la biodiversidad y mejorar la calidad ambiental.

“Queremos un centro más verde, con más árboles y más espacios que inviten a pasear y convivir”, ha señalado Beardo, quien considera que la integración de la naturaleza en el desarrollo urbano permitirá mejorar el confort climático y hacer el centro más habitable durante todo el año.

La segunda intervención permitirá completar la recuperación del paseo de palmeras del Parque Calderón, uno de los espacios más representativos de El Puerto de Santa María. El proyecto dará continuidad a la primera fase de repoblación y reparación de alcorques desarrollada por el Ayuntamiento. En aquella intervención se plantaron ejemplares de Phoenix dactylifera, una especie históricamente presente en el parque, más resistente al picudo rojo y compatible con la protección patrimonial del recinto. “El Parque Calderón forma parte de la historia sentimental de El Puerto. Recuperar su imagen original es recuperar parte de nuestra identidad”, ha afirmado el alcalde.