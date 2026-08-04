Cornejo (PSOE) responde a IU: “Diálogo sí, sumar sí, pero insultos ninguno”

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha respaldado a José María Román y Patricia Cavada como candidatos socialistas a las alcaldías de Chiclana y San Fernando en las elecciones municipales de 2027.

En una entrevista en Más de Uno Bahía de Cádiz, Cornejo ha explicado que la dirección provincial ha iniciado una ronda por los municipios de más de 20.000 habitantes para preparar los proyectos electorales y elegir a sus candidatos. En el caso de Chiclana y San Fernando, ha asegurado que Román y Cavada cuentan con el apoyo del partido y de la ciudadanía.

“Son marcas propias que suman también a la marca PSOE”, ha afirmado el dirigente socialista, quien ha destacado que ambos han aumentado su respaldo electoral en las últimas convocatorias.

El PSOE reclama un hospital para Chiclana

Cornejo también ha defendido la necesidad de que Chiclana cuente con un hospital de referencia. El secretario de Organización ha señalado que la ciudad se aproxima a los 100.000 habitantes censados y que durante el verano puede alcanzar una población cercana a las 300.000 personas.

“Chiclana merece de una vez por todas tener un hospital de referencia”, ha afirmado, atribuyendo a la Junta de Andalucía la responsabilidad de mejorar las infraestructuras sanitarias y educativas del municipio.

El representante socialista ha denunciado además el cierre de centros de salud por las tardes, el colapso de las urgencias y la falta de personal sanitario. Según ha señalado, estas carencias provocan que numerosos pacientes sean derivados a hospitales como el de Puerto Real, cuyas urgencias se encuentran saturadas especialmente durante el verano.

Cornejo celebra la caída del paro por debajo de las 100.000 personas

El dirigente del PSOE ha valorado positivamente que la provincia de Cádiz haya reducido el desempleo hasta situarse alrededor de las 95.000 personas, una cifra que no se registraba desde 2007.

Cornejo ha vinculado esta evolución a la reforma laboral, la subida del salario mínimo y el incremento de la afiliación a la Seguridad Social. No obstante, ha advertido de que habrá que comprobar la evolución del mercado laboral después de la temporada turística.

“Siempre que haya una persona desempleada hay que seguir peleando, pero bajar de las 100.000 es un muy buen dato”, ha señalado.

El PSOE responde a las críticas de Izquierda Unida

Durante la entrevista, Juan Cornejo ha contestado a las declaraciones del coordinador provincial de Izquierda Unida, Jorge Rodríguez, quien acusó al PSOE de Sanlúcar de abandonar el Gobierno municipal por las posiciones particulares del exalcalde Víctor Mora.

Cornejo ha pedido a Rodríguez que sea “más humilde” y ha recordado que el PSOE facilitó la Alcaldía de Sanlúcar a Carmen Álvarez pese a que Izquierda Unida no había ganado las elecciones.

“Lo que no se puede hacer es ir a Sanlúcar a insultar a quien te dio la Alcaldía, a enfangar y a incendiar”, ha afirmado. El responsable socialista ha defendido que su partido quiere llegar a acuerdos con las fuerzas progresistas, pero ha rechazado cualquier ataque personal a sus representantes.

“Diálogo sí, construir sí, pero insultos ninguno”

Cornejo también ha respondido a las acusaciones sobre una supuesta judicialización de la política municipal en Medina Sidonia. Ha asegurado que las investigaciones abiertas no parten del PSOE, sino de la Fiscalía y de los informes emitidos por los funcionarios y la Intervención municipal.

El secretario de Organización ha insistido en que los socialistas están dispuestos a dialogar y alcanzar acuerdos con Izquierda Unida en los distintos municipios, aunque ha marcado como límite los ataques personales.

“Diálogo sí, sumar sí, construir sí, pero insultos ninguno”, ha concluido.