Donde el mar galopa: Sanlúcar vuelve a vivir sus carreras de caballos

Las playas de Sanlúcar de Barrameda volverán a convertirse desde este sábado en el escenario de uno de los acontecimientos deportivos y turísticos más singulares del mundo. Las Carreras de Caballos celebran una nueva edición con el inicio de su primer ciclo y reafirman una tradición que suma ya 181 años de historia.

En una entrevista concedida a Onda Cero, el presidente de la Real Sociedad de Carreras de Caballos de Sanlúcar, Rafael Hidalgo, ha asegurado que este evento forma parte de la identidad de la ciudad y es su principal escaparate internacional.

"Hablar de Sanlúcar es hablar de las carreras"

Hidalgo ha subrayado la estrecha relación entre la ciudad y este acontecimiento, hasta el punto de que considera imposible separar ambos nombres. "Hablar de Carreras de Caballos es hablar de Sanlúcar y hablar de Sanlúcar es hablar de Carreras de Caballos", ha afirmado, recordando que se trata del mayor referente turístico del municipio y de una cita que proyecta el nombre de la localidad por todo el mundo.

Dos décadas al frente de la organización

El presidente de la entidad cumple ya dos décadas al frente de la organización y ha recordado algunos de los momentos más difíciles vividos durante este tiempo, como la crisis inmobiliaria, que provocó la pérdida de numerosos patrocinadores, o la pandemia, que obligó a adaptar completamente el desarrollo de las carreras.

A pesar de esas dificultades, Hidalgo se muestra satisfecho con la evolución del evento y asegura que las Carreras de Caballos no han dejado de crecer.

Cada año llegan más visitantes internacionales

Uno de los aspectos que más destaca la organización es el aumento de la repercusión internacional de la cita. Según Rafael Hidalgo, cada edición atrae a más visitantes extranjeros y medios de comunicación internacionales interesados en un espectáculo único por su escenario natural, la desembocadura del Guadalquivir.

El presidente ha recordado que las Carreras de Caballos han aparecido en publicaciones internacionales como The New York Times y que este año volverán a recibir periodistas de medios extranjeros, una proyección que atribuye al trabajo de promoción realizado durante los últimos años y a la difusión en redes sociales.

Con todo ello, Sanlúcar afronta una nueva edición de unas carreras que, más allá del deporte, se han consolidado como uno de los grandes símbolos culturales y turísticos de la provincia de Cádiz.