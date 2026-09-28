Aurora Salvador defiende el saneamiento económico de Puerto Real como base para “empezar a ver mejoras” en la ciudad

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, ha situado el saneamiento económico del Ayuntamiento como el principal punto de inflexión de su mandato y como la base sobre la que, a partir de ahora, deberán empezar a percibirse mejoras en la ciudad. En una entrevista en Onda Cero, la regidora ha defendido que el municipio ha comenzado a superar una etapa marcada por la falta de recursos, la deuda y una estructura municipal que, según ha explicado, llevaba años arrastrando problemas internos difíciles de resolver.

Salvador ha señalado que el Ayuntamiento ha reducido su deuda de 96 a 48 millones de euros y ha vinculado esa evolución a la posibilidad de aprobar unas cuentas municipales “reales”, con nueve millones más de presupuesto. La alcaldesa ha admitido que una parte importante del trabajo realizado en estos años “no se ve” de forma inmediata en la calle, porque ha estado centrado en ordenar la estructura interna del Consistorio, resolver problemas pendientes y recuperar capacidad de gestión.

Ese “músculo económico”, como lo ha definido durante la entrevista, permitirá ahora afrontar actuaciones que llevaban tiempo bloqueadas. Una de las más relevantes es la segunda fase del mercado de abastos, para la que el Ayuntamiento ya cuenta con consignación por parte de Intervención. La alcaldesa ha defendido que poder destinar recursos municipales a este tipo de proyectos demuestra que la situación económica del Consistorio ha cambiado respecto a años anteriores.

Ya están en marcha nuevas convocatorias de empleo

La limpieza viaria y el estado general de la ciudad han sido otros de los asuntos abordados. Salvador ha reconocido que la ciudadanía reclama calles más limpias y un municipio más cuidado, pero ha recordado que Puerto Real ha funcionado durante años con encargos de gestión insuficientes, falta de maquinaria y una plantilla limitada para atender a una ciudad que ha seguido creciendo. En este sentido, ha señalado que ya están en marcha nuevos procedimientos vinculados a la limpieza y a los servicios municipales.

La alcaldesa también ha puesto el foco en la vivienda, uno de los grandes retos del municipio. Durante la entrevista ha explicado que el Ayuntamiento ha actualizado la ordenanza del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, que databa de 2010, para adaptarla a la realidad actual. Entre los cambios, ha destacado la inclusión de nuevos supuestos de vulnerabilidad, como familias monoparentales, víctimas de violencia de género o personas migrantes.

Según los datos aportados por Salvador, Puerto Real cuenta actualmente con 791 demandantes inscritos en el registro municipal de vivienda, de los que alrededor del 70% solicita una vivienda en alquiler. La alcaldesa ha defendido que la lista debe ser transparente, accesible y actualizada, precisamente porque la vivienda se ha convertido en una necesidad urgente para muchas familias.

En materia económica e industrial, Salvador ha destacado la adhesión de Puerto Real a la red de ciudades industriales de Andalucía y ha subrayado la necesidad de generar nuevas oportunidades para el municipio. La regidora ha insistido en que su objetivo es dejar un Ayuntamiento en mejores condiciones para quien llegue después, evitando “dar patadas hacia adelante” y resolviendo problemas que, a su juicio, se han prolongado durante demasiado tiempo.

La política "para buscar soluciones"

La alcaldesa ha rechazado centrar el debate político en reproches sobre el pasado y ha defendido que la gestión municipal debe orientarse a buscar soluciones. En ese sentido, ha asegurado que respeta a quienes ocuparon antes la Alcaldía y ha reivindicado la necesidad de trabajar desde el presente para resolver los asuntos pendientes. Entre ellos, ha citado el polígono 1A, una zona urbanística que considera compleja pero necesaria de abordar.

Aurora Salvador ha reconocido que Puerto Real sigue intervenido y que aún queda camino por recorrer, pero ha defendido que el Ayuntamiento ha empezado a recuperar margen económico y capacidad de actuación. “A partir de ahora van a empezar a ver”, ha señalado durante la entrevista, en referencia a los cambios que, según sostiene, deberán trasladarse progresivamente a la calle tras una primera etapa centrada en ordenar las cuentas y la estructura municipal.