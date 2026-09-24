Electricidad de Puerto Real informa de cortes los días 29 y 30 de septiembre

29 de septiembre
Desde las 07:30 horas hasta las 10:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).
Los suministros afectados serán CT HUERTA PLEY (Nº 23060) – TRF1
- C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA Nº9
- C/ HUERTA PLEY DEL Nº1 AL Nº8
- C/ PINTOR LUIS PEREZ VIAS Nº4
30 de septiembre
Desde las 07:30 horas hasta las 13:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).
Los suministros afectados serán CT INSTITUTO (Nº 24004) – TRF1
- C/ CRUZ VERDE DEL Nº64 AL Nº82 Y DEL Nº69 AL Nº83
- C/ DE LA PALMA Nº94 Y Nº96
- C/ SAGASTA DEL Nº52 AL Nº74 Y DEL Nº61 AL Nº89
- C/ SAN ALEJANDRO, Nº2, Nº3, Nº17 Y Nº19
- C/ SAN FERNANDO DEL Nº20 AL Nº36 Y DEL Nº15 AL Nº27
- C/ SAN IGNACIO DEL Nº10 AL Nº34 Y DEL Nº21 AL Nº41
- C/ TERESA DE CALCUTA DEL Nº16 AL Nº24 Y DEL Nº13 AL Nº29