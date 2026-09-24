SERVICIO PÚBLICO

Electricidad de Puerto Real informa de cortes los días 29 y 30 de septiembre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 29 y 30 de septiembre de 2026

Onda Cero Cádiz