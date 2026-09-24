SERVICIO PÚBLICO

Electricidad de Puerto Real informa de cortes los días 29 y 30 de septiembre

Informamos del corte de suministro de energía eléctrica en Puerto Real, para realizar trabajos de mantenimiento, ampliación y mejoras en nuestras instalaciones, para el día 29 y 30 de septiembre de 2026

Onda Cero Cádiz

Puerto Real |

Sede de Electricidad de Puerto Real S.A.
Sede de Electricidad de Puerto Real S.A. | OCR

29 de septiembre

Desde las 07:30 horas hasta las 10:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Los suministros afectados serán CT HUERTA PLEY (Nº 23060) – TRF1

  • C/ CRUZ DE LA DEGOLLADA Nº9
  • C/ HUERTA PLEY DEL Nº1 AL Nº8
  • C/ PINTOR LUIS PEREZ VIAS Nº4

30 de septiembre

Desde las 07:30 horas hasta las 13:30 horas (las interrupciones y reposiciones de suministro se realizarán sin previo aviso, dentro del horario fijado).

Los suministros afectados serán CT INSTITUTO (Nº 24004) – TRF1

  • C/ CRUZ VERDE DEL Nº64 AL Nº82 Y DEL Nº69 AL Nº83
  • C/ DE LA PALMA Nº94 Y Nº96
  • C/ SAGASTA DEL Nº52 AL Nº74 Y DEL Nº61 AL Nº89
  • C/ SAN ALEJANDRO, Nº2, Nº3, Nº17 Y Nº19
  • C/ SAN FERNANDO DEL Nº20 AL Nº36 Y DEL Nº15 AL Nº27
  • C/ SAN IGNACIO DEL Nº10 AL Nº34 Y DEL Nº21 AL Nº41
  • C/ TERESA DE CALCUTA DEL Nº16 AL Nº24 Y DEL Nº13 AL Nº29
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