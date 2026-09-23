El PP de Rota acusa al Gobierno local de falta de planificación tras un verano “de problemas” en limpieza, aparcamientos y servicios

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Rota, Auxi Izquierdo, ha hecho balance del verano en la localidad y ha acusado al Gobierno municipal socialista de “no estar a la altura” de lo que, a su juicio, merecen los vecinos. En una entrevista en Onda Cero, Izquierdo ha reconocido que Rota ha vivido “un gran verano” en términos de afluencia turística, con bares, restaurantes, hoteles y comercios llenos, pero ha separado ese resultado del trabajo del Ejecutivo local, al que atribuye falta de previsión y planificación.

Entre los principales problemas señalados por la portavoz popular figuran la limpieza, los aparcamientos y la gestión del comercio en el centro. Izquierdo ha criticado que los refuerzos de limpieza llegaran tarde pese al aumento de población durante la temporada estival y ha recordado que los vecinos “pagan más que nunca” por el recibo de basura. También ha lamentado que los toldos del centro, con una inversión superior a los 100.000 euros, no estuvieran instalados hasta agosto, algo que, según ha dicho, no entendieron ni comerciantes ni vecinos.

La dirigente del PP también ha señalado la falta de aparcamiento como un problema “crónico” que se agrava cada verano y que afecta especialmente a los roteños que necesitan usar el coche a diario. A ello ha sumado la situación de varias instalaciones deportivas, como espacios cerrados o deteriorados en Costa Ballena y el Club de Pádel Bahía de Cádiz, así como el cierre de la piscina municipal tras los problemas detectados por legionela. Según Izquierdo, los vecinos siguen sin saber cuándo podrá reabrirse la instalación.

En clave económica, la portavoz popular ha situado la falta de presupuestos municipales como el origen de parte de los problemas de gestión. Ha recordado que Rota lleva sin nuevos presupuestos en 2024 y 2025 pese a que el Gobierno local cuenta con mayoría absoluta. Izquierdo ha vinculado esta situación a la situación económica del Ayuntamiento, al plan de ajuste vigente hasta 2040 y a los pagos pendientes a proveedores, afirmando que algunas empresas llegan a cobrar “a más de 300 días”.